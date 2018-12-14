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Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den protesto çağrısı

Fransa'daki "sarı yelekliler"in ardından Tunus'ta kurulan "kırmızı yelekliler" hareketi ülke genelinde ileri bir tarihte kitlesel protesto eylemleri düzenleyeceğini duyurdu

14 Aralık 2018 Cuma 18:49
Tunus'ta "kırmızı yelekliler"den protesto çağrısı

TUNUS (AA) - Fransa'daki gösterilerin simgesi "sarı yelekliler"in ardından Tunus'ta bir grup "kırmızı yelekliler" hareketini kurdu.

Başkent Tunus'ta bugün düzenledikleri basın toplantısıyla kendisini tanıtan "kırmızı yelekliler" hareketi, Fransa'daki "sarı yelekliler" hareketinden etkilendiklerini söyledi.

Hareketin kurucularından Riyad Cerrad, "düzenli istihdamın artırılması, kalkınmanın sağlanması, sağlık hizmetinin ilerletilmesi ve Tunusluların yaşam standardının yükseltilmesini" talep ettiklerini duyurdu.

Cerrad, "hareketin toplumdan dışlanmışlarla yoksulların sosyal ve ekonomik talepleri bulunduğunu, siyasi bir oluşum olmadıklarını" söyledi.

Tunus'ta hafta sonu sosyal medya üzerinden kurulan "kırmızı yelekliler" hareketi, koordinasyonun sağlamasının ardından ileri bir tarihte kitlesel protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

- Hareket lideri, parti genel koordinatörüyle restoranda

Hareketin liderlerinden birisinin ülkenin önde gelen siyasi partilerinden Nida Tunus yöneticisiyle bir restoranda yemek yerken görüntülerin sosyal medyaya sızması hareketle ilgili tartışmalara yol açtı.

Nida Tunus partisi yöneticilerinden Parti Genel Koordinatörü Rıda Bilhac ile Kırmızı Yelekliler Hareketi Yöneticilerinden Aktivist Necib ed-Deziri'nin birlikte yemek yerken görüntüleri sosyal medyaya sızdı. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, Kırmızı Yelekliler hareketinin siyasi bağlantılarına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Tunus'ta Arapça yayın yapan es-Sabah gazetesi yazarlarından Halil el-Hannaşi, grubun kurulmasıyla eş zamanlı olarak "Tunus sokaklarında şiddet ve kaos çağrılarının" arttığına yer verdi. Makalede, Tunus siyasetinde yaşanan ittifak değişiminin ardından muhalefete düşen Nida Tunus partisinin, yeni kurulan "kırmızı yelekliler hareketini ve sokakları" hükümeti yıpratmak için kullanmaya hazırlandığı değerlendirilmesi yapıldı.

Hannaşi makalesinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) finansmanlı el-Gad televizyon kanalının yaptığı haberde, "Kırmızı Yelekliler hareketinin kurulmasıyla sokaktaki sabrın taştığı Tunus halkının hareketin gösteri çağrılarına yoğun karşılık vereceği" ifadelerine dikkati çekti.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:49
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