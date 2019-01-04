Tunus'ta kendilerini patlatan teröristler DEAŞ bağlantılı

TUNUS (AA) - Tunus İçişleri Bakanlığı dün Sidi Buzid vilayeti kırsalında güvenlik güçlerinin baskını sırasında kendilerini patlatan 2 teröristin DEAŞ bağlantılı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamasında, "Sidi Buzid vilayeti kırsalında dün güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında kendilerini patlatan 2 kişinin terör örgütü DEAŞ'a bağlı Hilafetin Askerleri isimli gruptan kopan bir oluşuma mensup olduğu" belirtildi.

Söz konusu teröristlerin geçen aydan itibaren takip edildiği aktarılan açıklamada, teröristlerin güvenlik güçlerine ve emniyet binalarına saldırı hazırlığında olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca dünkü baskında bir makineli tüfek, mermi kovanı, el yapımı 5 patlayıcı düzeneği ile bazı mühimmatların ele geçirildiği bildirildi.

Tunus'un Sidi Buzid vilayeti kırsalında dün düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 1 polisin yaralandığı, 2 teröristin ise üstlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldüğü duyurulmuştu.

Tunus-Cezayir sınırı yakınlarında Sidi Buzid'in de içinde bulunduğu dağlık bölge ile ülkenin iç kesimleri, zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor.