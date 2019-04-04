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Tunus'ta kemer sıkma politikaları protesto edildi

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan yüzlerce kişi, Başbakan Yusuf Şahid'in kemer sıkma politikalarını protesto etti

04 Nisan 2019 Perşembe 19:33
Tunus'ta kemer sıkma politikaları protesto edildi

TUNUS (AA) - Tunus'ta yüzlerce kişi Başbakan Yusuf Şahid hükümetinin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto etti.

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye, taksici, öğretmen ve basın mensuplarından oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler başta akaryakıt zammının geri alınması olmak üzere bir dizi talepte bulundu.

AA muhabirine konuşan, Tunus Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Naci bin Sultan, hükümetin akaryakıt zammını geri alması ve bu soruna çözüm bulması talebiyle burada olduklarını söyledi.

Bin Sultan, "Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle biz de taksimetre tarifelerini yükseltmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Öğretmenler hükümetten istihdam talebinde bulunurken, el konulan medya kurumlarından Zeytune Radyosu ve Daru's Sabah gazetesi çalışanları da çalıştıkları medya kurumlarının sorunlarına çözümler bulunması, idari bağımsızlığın sağlanması ve müdahalelere son verilmesini istedi.

Gösterilerin parlamentoda Başbakan Şahid'in katılımıyla gerçekleştirilecek "ülkedeki genel durum ve sağlık sektöründeki gelişmelerin ele alınacağı oturum" öncesi yapılması dikkati çekti.

- IMF ile sendikalar arasında kalan hükümet

Hükümet IMF gibi uluslararası finans koşullarının taleplerini karşılamaya çalışırken halkın hoşuna gitmeyen bazı ekonomik tedbirler almak zorunda kalıyor.

Hükümetin geçen yıl yaklaşık 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

- Ekonomik beklentileri karşılayamayan devrim

Tunus'ta, "Arap Baharı" isimli sürecin ilk devrimiyle 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin devrilmesinin üzerinden sekiz yıl geçti.

Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamadı.

Tunus, devrimden sonraki dönemde, yüksek enflasyon, artan işsizlik, düşük büyüme, yerel para birimi Tunus dinarının değer kaybının yol açtığı yıllar içinde şiddetini artıran sosyoekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:33
  1. Gösteri
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