Tunus'ta intihar saldırısı Tunus'un başkentinde bir polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenlendi

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentinde bir polis aracına yönelik bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre, başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi ile Charles De Gaulle Caddesi'nin kesişimi üzerindeki polis otosu bombalı intihar saldırısının hedefi oldu. Olay yeri yakınındaki AA muhabiri, patlama sesi duyulduğunu aktardı. Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği binasına da yaklaşık 150 metre mesafede yer alan saldırının gerçekleştiği nokta "başkentin kalbi" olarak nitelendiriliyor.

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