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Tunus’ta iki tren çarpıştı: 1 ölü, 60 yaralı

Tunus’ta iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:04
Tunus’ta iki tren çarpıştı: 1 ölü, 60 yaralı

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin trenin makinisti olduğu ve kazada yaralananların durumunun iyi olduğu ifade edildi. 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:04
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