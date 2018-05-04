Tunus’ta iki tren çarpıştı: 1 ölü, 60 yaralı

Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybeden kişinin trenin makinisti olduğu ve kazada yaralananların durumunun iyi olduğu ifade edildi.