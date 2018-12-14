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Tunus'ta Hakikat ve Haysiyet Komisyonu'nun görevi sona eriyor

Tunus'ta devrim öncesindeki rejimin suçlarını araştıran, sorumluların cezalandırılması ve mağdurların haklarının iadesi için çalışan komisyonun görev süresi sona eriyor - Hakikat ve Haysiyet Komisyonu Başkanı Süham bin Sedrin, devlet makamlarını sürece katılımda isteksizlik ve komisyonun çalışmalarını engellemekle suçladı

14 Aralık 2018 Cuma 16:14
Tunus'ta Hakikat ve Haysiyet Komisyonu'nun görevi sona eriyor

TUNUS (AA) - Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali rejimi ve öncesinde devlet tarafından mağdur edilenlerin haklarının iadesi, sorumluların cezalandırılması ve "ülkenin tarihiyle barışması" amacıyla kurulan anayasal "Hakikat ve Haysiyet Komisyonu"nun görev süresi sona eriyor.

Başkentte bugün başlayan ve yarın da devam edecek kamuya açık toplantılarda ön tavsiyelerini açıklayan komisyon, çalışmalarını ay sonunda tamamlayarak hükümete nihai raporunu sunacak.

Hükümet ve parlamentonun bir yıl içinde bu rapor çerçevesinde bir eylem planı hazırlaması gerekiyor.

Toplantının açılışında konuşan Hakikat ve Haysiyet Komisyonu Başkanı Süham bin Sedrin, hükümeti sürece katılımda isteksizlik ve komisyonun çalışmalarını engellemekle suçlayarak, "Yargı, emniyet ve yönetim, devlet adına suç işlemiş isimlerden temizlenmeli. Geçiş dönemi adaleti, hükümet için bir sorumluluk ve gerekliliktir." ifadelerini kullandı.

Bin Sedrin, geçmiş dönemin kurbanlarına tazminat ödenmesinin maddi değerden çok, Tunus'un ortak hafızası için manevi kazanım anlamına geldiğini belirtti.

Devletin mağdurlara tazminat ödenmesi için kurulan El-Kerama Fonuna 100 milyon dinar (yaklaşık 34 milyon dolar) aktardığını söyleyen Bin Sedrin, eski rejim döneminde haksız kazanç elde edenlerin el koyulan mallarından devletin fona finansman aktarması gerektiğini dile getirdi.

Bin Sedrin, toplantıda cumhurbaşkanlığı, hükümet ve parlamentodan temsilcilerin bulunmamasını da eleştirdi.

- Geçmişle barışmak için "Hakikat ve Haysiyet Komisyonu"

Hakikat ve Haysiyet Komisyonu, Tunus'ta 2011 yılında devrimle görevden uzaklaştırılan Zeynel Abidin Bin Ali rejimi ve öncesinde devlet tarafından mağdur edilenlerin haklarının iadesi, sorumluların cezalandırılması ve "ülkenin tarihiyle barışması" amacıyla 2013'te kurulmuştu.

Anayasal komisyonun görev süresi, mayıs ayında sona eriyordu ancak tartışmalı parlamento oturumlarının ardından 6 ay uzatılmıştı.

Komisyon, görev süresi boyunca 60 bin şikayeti değerlendirerek onlarca dosyayı, bu davalar için kurulan 13 ayrı mahkemeye sevk etti.

Komisyon üyeleri çalışmaları boyunca, eski rejim unsurlarının devlet makamlarına dönmesi, ilgili birimlerin iş birliği konusundaki isteksizliği ve engellemelerini sık sık gündeme getirerek eleştirdi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 16:14
  1. Hakikat ve Haysiyet Komisyonu
  2. Tunus
  3. Zeynel Abidin bin Ali

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