Tunus'ta genel grev hayatı felç etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatıldı, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığını ve yüzde yüz başarılı olduğunu duyurdu.

- Başbakan grevin ülkeyi zarara uğratacağı uyarısı yapmıştı

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, dün yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeyi büyük zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

Şahid, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söylemişti.



Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.



UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.



- IMF ile sendika arasında kalan hükümet



Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.



IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.