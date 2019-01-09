Tunus'ta gazeteciler grevlerini iptal etti

TUNUS (AA) - Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, hükümetle toplu iş sözleşmesi imzalanmasının ardından, 14 Ocak Arap Baharı devriminin yıl dönümünde yapmayı planladığı genel grevi iptal etti.

Başkent Tunus'taki Başbakanlık ofisi Kasba'da gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza törenine, Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, devlet ve özel radyo temsilcileri, yazılı basın yöneticilerinin yanı sıra hükümet yetkilileri katıldı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci el-Bağuri, Tunus gazetecileri için "tarihi anlaşma" şeklinde nitelediği uzlaşı sonucunda, gazeteciler için bin 400 Tunus dinarı (yaklaşık 466 dolar) değerinde asgari ücretin belirlendiğini paylaştı.

Bağuri, "Ötekileştirme ve fakirliğin kol gezdiği bir ortamda gazeteciliğin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını" belirterek, devrimin yıl dönümü 14 Ocak'ta planlanan genel grev kararının iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal İşler Bakanı Muhammed Trablusi, anlaşmanın ülkenin basın çalışanları için sosyal, ekonomik ve profesyonel bir standart sağlayacağını ve bunun mesleki performanslarına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, geçen ay ülkenin batısında bir gazetecinin içinde bulunduğu "ekonomik ve sosyal" zorlukları gerekçe göstererek intihar etmesiyle, devrimin yıl dönümünde ülke genelinde genel grev ilan etmişti.

Arap Baharı isimli sürecin beşiği Tunus, 14 Ocak 2011'de Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin görevden uzaklaştığı bir devrime sahne olmuştu. Kişisel hak ve özgürlükler alanında Tunus'a birçok kazanım getiren devrim, halkın ekonomik beklentilerini ise karşılayamamıştı.

Tunus, 14 Ocak devriminin yıl dönümüne hazırlanırken, ülkede ekonomik temelli protestoların patlak vereceğine dair endişeler artıyor.