TUNUS (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Tunus'un başkenti Tunus'ta "Dörtlü Libya Toplantısı" düzenledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Tunus'ta ortak bir toplantı düzenledi.

Libya'ya ilişkin düzenlenen "Dörtlü" toplantıda, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çabalarına destek verildiği vurgulandı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, nisan ortasında düzenlenmesi beklenen ve BM'nin sunduğu siyasi çözüm haritasında son adım olarak görülen Ulusal Diyalog Forumunun başarılı olmasını ümit ettiğini söyledi.

Guterres, BM'nin, kapsamlı bir uzlaşının sağlanması ve ardından seçimlerin yapılması amacıyla Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da temmuz ayında uzlaşı toplantısı düzenlenmesi için tüm taraflarla iş birliği yapmaya çalıştığını belirtti.

Faki de Libyalı tarafların artık ülkenin durumunu konuşmak üzere kendi arasında masaya oturma ve birleşme zamanının geldiğini ifade ederek, Libya dörtlü komisyonunun, temmuz ayında uzlaşı toplantısı yapılması için Libyalı tüm taraflarlaiş birliği içerisinde olduğunu vurguladı.

Mogherini ise AB'nin Libya'da siyasi sürecin desteklenmesi ve başarıyla sonuçlanması için Afrika Birliği, Arap Birliği ve BM ile Tam ve sağlam bir koordinasyon içerisinde çalışacağını kaydetti.