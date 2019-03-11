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Tunus'ta devlet hastanesinde ölen bebeklerin sayısı on ikiye çıktı

-Tunus Sağlık Bakan Vekili, ölümlerin enfeksiyon kaynaklı olduğunu ancak soruşturmanın devam ettiğini söyledi

11 Mart 2019 Pazartesi 17:18
Tunus'ta devlet hastanesinde ölen bebeklerin sayısı on ikiye çıktı

TUNUS (AA) - Tunus'ta bir devlet hastanesinde hayatını kaybeden bebeklerin sayısının on ikiye yükseldiği bildirildi.

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde son günlerde 11 bebeğin ölümü ülkede gündem oldu. Sağlık bakanının istifa etmesiyle yerine vekaleten göreve gelen Sağlık Bakan Vekili Seniye Bişeyh bugün olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bişeyh, pazar günü itibarıyla aynı hastanede hayatını kaybeden bebek sayısının on ikiye yükseldiğini paylaştı.

Sağlık bakanlığının konuya ilişkin soruşturma başlattığını belirten Bişeyh, "yenidoğan bebeklerdeki ölümlere ilişkin soruşturma çerçevesinde kana enfeksiyon bulaştığını ve bunun kan dolaşımını yavaşlattığını" tespit ettiklerini ancak bu enfeksiyona neyin yol açtığını bulamadıklarını anlattı.

Bişeyh, hastanede çocukların normal doğum sonrasında özel bakıma alındığını ve burada beslendiğini ifade ederken, "Soruşturma, bebekler için hazırlanan gıdaya enfeksiyon bulaşması olasılığına odaklanıyor ancak soruşturma bitene kadar konuşmak için erken." dedi.

Sağlık Bakan Vekili, soruşturmanın on gün içinde tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

- "Ölümler siyasi amaçla kullanılmasın"

Bişeyh, yaşanan trajedinin "siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini" belirterek, sağlık bakanlığının bu feci krizin üstesinden gelebilmesi için siyasi çekişmeye alet edilmemesi çağrısı yaptı.

Tunus'taki sağlık sektörünün zorlu bir krizin içinden geçtiğini aktaran Bişeyh, şöyle devam etti:

"Bu krizden hepimiz sorumluyuz sadece (istifa eden) eski Bakan Abdurrauf eş-Şerif değil. Sağlık sektöründe yıllardır biriken sorunlar sonucunda bu olaylar yaşandı. Bu facia artık daha fazla kullanılmasın. Soruşturma bittiğinde sorumlular cezalandırılmıyorsa o zaman hesap sormaktan konuşulabilir."

Tunus'un başkentindeki Er-Rabıta Devlet Hastanesi'nde son günlerde 11 bebeğin ölümü üzerine Başbakan Yusuf Şahid hastaneyi ziyaret etmiş, ölümlerin üzerine Sağlık Bakanı Abdurrauf eş-Şerif istifasını sunmuştu.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, Başsavcılığın konuyu yakından takip ettiğini ve eğer bir ihmal durumu varsa sorumluların hesap vereceğini belirten Şahid, mağdur ailelerle dayanışma içerisinde olduklarını, ailelere maddi ve psikolojik destek sunulması için valilere talimat verildiğini kaydetmişti.

Asliye Mahkemesi Başsavcılık Sözcüsü Süfyan es-Saliti, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Er-Rabıta Hastanesi'nde 11 bebeğin ölümünün ardından acil soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın olayla ilgili oluşturduğu komiteden yapılan açıklamada da sorumluların belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bilgisi verilmişti.

Bebek ölümlerinin ardından, Tunus'ta hükümetten ve muhalefetten açıklamalar gelirken, olaya ilişkin protestolar düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:18
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