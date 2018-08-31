Tunus'ta deprem! Çok sayıda kişi görevden alındı

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, Enerji ve Madenler Bakanı Halid Kadur ile bakanlıktaki üst düzey bürokratları görevden aldı ve devlet denetleme kurumlarına "Enerji Bakanlığında kapsamlı soruşturma açılması" talimatı verdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şahid'in Enerji Bakanı Halid Kadur, Madenlerden Sorumlu Devlet Sekreteri (Bakan Yardımcısı) Hişam el-Humeydi, Tunus Petrol Şirketi Genel Müdürü Munsif Metusi ve Enerji Bakanlığına bağlı akaryakıt müdürü ile hukuk genel müdürünü görevden aldığı belirtildi.

Açıklamada "Enerji Bakanlığının görevlerini Sanayi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığının idare edeceği" kaydedildi.

Görevden alınmalara ilişkin detay verilmezken Kamu Çıkarı Denetleme Kurulu ve Kamu Maliyesi Denetleme Kurulunun bakanlıkta "kapsamlı bir soruşturma" yürütmek için görevlendirildiği aktarıldı.

RÜŞVET İDDİASI

Yerel basında çıkan haberlerde Enerji Bakanı ve diğer üst düzey görevlilerin "bir Arap yatırımcının Tunus'taki enerji projesine ilişkin bakanlıktaki görevlilere rüşvet verdiği" iddiası nedeniyle görevden alındığı ileri sürüldü