Tunus'ta DEAŞ'ın öldürdüğü çobanın davasında 5 idam
Mahkeme 2015'te terör örgütü DEAŞ'ın öldürdüğü çoban Mebruk Sultan'ın davasında 5 kişinin idamına hükmetti09 Ocak 2019 Çarşamba 21:47
TUNUS (AA) - Tunus'ta mahkeme 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın öldürdüğü çoban Mebruk Sultan'ın davasında 5 kişinin idamına hükmetti.
Asliye Mahkemesi Sözcüsü Süfyan es-Suleyti, davada 5 kişinin idamına hükmedildiğini, 41 kişinin ise 15 ila 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığını aktardı.
Tunus'ta Kasım 2015'te Sidi Buzid vilayetine bağlı Magila Dağı'nda, terör örgütü DEAŞ'ın, "bilgi paylaştığı" iddiasıyla 16 yaşındaki çoban Mebruk Sultan'ın öldürmesine ilişkin görüntüler yayımlanmıştı.
Söz konusu görüntüler ülkede infiale yol açmış, ordu bölgede operasyon başlatmıştı.
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