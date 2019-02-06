Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş protestosu

TUNUS (AA) - Tunus'ta binlerce ortaokul ve lise öğretmeni, maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talepleriyle gösteri düzenledi.

Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla düzenlenen gösteriye ülkenin dört bir yanından katılan eğitimciler, başkentteki hükümet binalarının ve başbakanlığın bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplandı.

Öğretmenler, "Taleplerimiz gerçekleşene kadar kararlıyız", "Öğretmenlerin onuru kırmızı çizgi", "Milli, demokratik ve halkçı bir eğitim için buradayız" yazılı dövizler taşırken, taleplerini duyurmak için slogan attı.

UGTT'ye bağlı Ortaokul ve Lise Öğretmenleri Sendikası Genel Sekreteri Saad el-Yakubi, gösteride yaptığı konuşmasında, "Eğitmenlerin protestolarında sergiledikleri kararlılık, hükümet için tek çözümün müzakere masasına dönerek öğretmenlerin taleplerini dinlemek zorunda olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Öğretmenlerin ekonomik taleplerinde utanacak bir durum olmadığını savunan Yakubi, Tunus'ta son yıllarda alım gücünün zayıfladığını ve öğretmenlerin de bu durumdan etkilendiğinin altını çizdi.

- Ne olmuştu?



Tunus'ta öğretmenler son birkaç yıldır, maaşlarının iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin düzenlenmesi gibi bazı taleplerini dile getirmek için gösteriler düzenliyor. Aralık ayından bu yana ivme kazanan gösterilerde öğretmenler, grev, imtihanları boykot etmek, sonuçlarını engellemek gibi eğitim sürecini de aksatan bazı eylemlerde bulunuyor.

Sendika yetkilileri öğretmenlerin taleplerini, maaşlarının iyileştirilmesi, emeklilik yaşının 60'tan 55'e düşürülmesi ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi şeklinde sıralamıştı.

Son olarak 9 Ocak'ta eylem düzenleyen çok sayıda ortaokul ve lise öğretmeni dönem sonu sınavlarını boykot etmişti.

Veliler de öğretmenlerin boykot ve grevlerine karşı 1 Şubat'ta protesto gösterisi düzenlemişti

Bu bağlamda Eğitim Bakanlığı ile Liseler Eğitim Sendikası arasında yürütülen müzakerelerin askıya alınmasıyla var olan kriz ivme kazanmıştı.

Resmi verilere göre, Tunus'ta ortaokul ve lise seviyesinde 77 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

Tunus'ta bir öğretmenin maaşı bin 200 Tunus Dinarı'ndan (408 dolar) başlayarak kıdemine göre yükseliyor.

Tunus, 2011 yılındaki Arap Baharı devriminin ekonomik beklentileri karşılayamaması nedeniyle çok sayıda, eylem, protesto ve greve sahne oluyor.