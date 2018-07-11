Tunus'ta banka soyuldu

Tunus İçişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Sözcüsü Velid Hakime, silahlı bir kişinin öğle saatlerinde başkentin Manar semtinde bir banka şubesine girerek, görevlileri etkisiz hale getirmesinin ardından bir miktar para çaldığını söyledi.

Hakime, soyguncunun havaya ateş açarak siyah bir araçla kaçtığı bilgisini aldıklarını aktardı.

Ulusal Güvenlik Sözcüsü, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Bankadan çalınan paranın miktarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.