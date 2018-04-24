Tunus'ta askeri eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

Tunus'un doğusunda Safakes kentindeki hava üssünün çevresinde gece uçuş eğitimi sırasında bir askeri uçak düştü.

Uçakta olan iki kişi hayatını kaybetti. Tunus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Bilhasan el-Vislati, uçağın düşüş nedeniyle ilgili bilgi vermedi.

Geçen şubat ayında da Suse kentinde bir askeri üsten hareket eden askeri helikopterin düşmesi sonucu bir asker ölmüş, iki asker yaralandı.

Kaynak: AA