Tunus'ta akademisyenlerden "maaş ve istihdam" protestosu

TUNUS (AA) - Tunus'ta akademisyenler istihdam ve maaşların iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus Öğretim ve Araştırma Görevlileri Sendikasının çağrısı üzerine başkent Tunus'taki hükümet binaları ve başbakanlık konutunun bulunduğu Kasaba Meydanı'nda toplanan yüzlerce akademisyen, maaşların iyileştirilmesi ve yeni istihdam imkanları oluşturulmasını istedi.

"Üniversite hocalarının kenara itilmesine hayır", "Kamu üniversiteleri için mücadeleye devam" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin sosyal şartları iyileştirmesi ve araştırma görevlilerini istihdam etmesi gerektiğini ifade ettikleri sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan Tunus Öğretim ve Araştırma Görevlileri Sendikası Ulusal Bürosu Üyesi Abdulkadir bin Selame, hükümetin devlet üniversitelerine ayırdığı bütçe 2010 yılında yüzde 7 iken 2019 yılında yüzde 4,1'e düşürüldüğünü belirterek, bu durumun öğretim görevlilerini dolayısıyla eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Bin Selame, üniversitelerin içinde bulunduğu mali daralma nedeniyle yaklaşık 5 bin araştırma görevlisinin işsiz olduğuna işaret ederek, hükümeti üniversitedeki eğitimcileri hiçe saymakla eleştirdi.

Tunus'ta üniversite hocaları 2015 yılından bu yana birçok defa protesto ve grev düzenlerken, hükümet ise sendikayla görüşmeler yürüttüğünü ve akademisyenlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için çaba harcadığını savunuyor.

Sendika yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Tunus'ta bir öğretim görevlisinin maaşı yaklaşık 650 dolar.

Tunus genelinde yaklaşık 200 üniversite ve 25 teknoloji enstitüsünde 20 bin öğretim görevlisinin 300 bin öğrenciye eğitim verdiği belirtiliyor.