Tunus'ta 90 düzensiz göçmen yakalandı - Tunus Sahil Güvenlik Güçleri, başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kenti açıklarında durdurdukları bir teknede bulunan 90 düzensiz göçmeni yakaladı

TUNUS (AA) - Tunus'un Safaks kenti açıklarında yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek isteyen çoğu Afrika uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı. Tunus Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Albay Hüsameddin el-Cibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un güneyindeki Safaks kenti açıklarında durdurulan bir teknede bulunan 90 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti. Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin çoğunun Afrika ülkelerinden olduğunu aktaran Cibali, bu kişiler arasında 2 bebek ile 20 kadının bulunduğunu kaydetti. Cibali, sağlık durumları kötü olan 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Tunuslu yetkili ayrıca organizatör oldukları şüphesiyle 4 Tunuslunun da gözaltına alındığını dile getirdi. Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Cibali, dün yaptığı açıklamada, Tunus'un Kerkene Adası açıklarında batan gemide bulunan 71 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Tunus, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin ana güzergahlarından biri durumunda. Resmi verilere göre, güvenlik güçleri son 7 yıl içinde yaklaşık 20 bin düzensiz göçmenin Avrupa'ya geçişine engel oldu.

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