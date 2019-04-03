Tunus'ta 8. Arap-Çin İş Adamları Toplantısı başladı

TUNUS (AA) - Tunus'un başkentinde 8. Arap-Çin İş Adamları Toplantısı ve 6. Yatırım Sempozyumu başladı.

Başkent Tunus'ta gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, ülkesinin geçen yıl dahil olduğu Çin'in Kuşak ve Yol İnsiyatifi'nin, Arap dünyası ile Çin arasındaki iş birliği için nitelikli bir sıçrama olduğunu söyledi.

Tunus'un coğrafi konumu dolayısıyla bölgesel stratejik bir merkez olmaya çalıştığını belirten Şahid, ülkesinin, Çin-Arap dünyasının iş birliği için yeni bir vizyona sahip Arap ülkelerinin öncülerinden olduğunu kaydetti.

Çinli bir yetkili, toplantı ile Çin ve Arap dünyasının stratejide entegreyi güçlendirmesini, ekonomik ve ticari iş birliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yetkili ayrıca Çin-Arap ticaret hacminin, 2018 yılında yüzde 27 artış göstererek 244 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Arap Birliği Ekonomi İşleri Sektörü Başkanı Kemal Hasan Ali, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyinin kurulduğu 2004 yılında Çin-Arap ticaret hacminin 36,6 milyar dolar olduğunu, 2017 yılında ise bu oranın 218,6 milyar dolara ulaştığını anlattı.

8. Arap-Çin İş Adamları Toplantısı ve 6. Yatırım Sempozyumu'nun iki gün devam etmesi bekleniyor.