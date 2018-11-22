Tunus'ta 700 bin kamu görevlisi greve başladı

TUNUS (AA) - Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), "maaşlara zam" talebiyle tüm kamu kurumlarında grev başlattı.

UGTT tarafından "maaşlara zam" talebiyle düzenlenen greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişi katılıyor.

Grev, kamu sektöründe çalışanları kapsamasına rağmen grev kapsamı dışında kalan ulaştırma, posta, petrol gibi diğer sektörlerin de destek amaçlı birtakım gösteriler düzenleyebileceği ifade ediliyor.

Hükümet yetkilileriyle yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından devlet görevlilerinin maaşlarına zam talebiyle genel grev kararı alan sendika yetkilileri ve çalışanların gün içinde başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanması bekleniyor.

Söz konusu grevin, ülkede yaşanan Ocak 2011 devriminden bu yana üçüncü eylem olduğu belirtiliyor.

- Grev karşısında hükümet tedbirleri

Tunus İçişleri Bakanlığı yerel saatle 09.00'dan eylemin sonuna kadar parlamento çevresi, Bardo Meydanı ile bağlantılı yollar ve sokaklara araç girişini yasakladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise dün akşam ilk, orta ve liseler ile üniversitelerde eğitime bir gün ara verileceğini açıkladı.

Tunus hükümeti de ülkedeki genel greve ilişkin, "grev ve barışçıl gösteri hakkına saygı duyduklarını" açıklamıştı.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) yaptığı açıklamada, Tunus makamlarını toplu ücretlerin artırılması konusunda uyararak, durumu kontrol altına alması çağrısında bulundu.



UGTT cumartesi günü 22 Kasım'da tüm kamu kurumlarında yapılması planlanan grevden vazgeçmeyeceklerini duyurmuştu. UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan yüzlerce işçi ve memura hitaben yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektör çalışanlarına zam yapılması talebinden ve kazanılmış haklarından taviz vermeyeceklerini ifade etmişti.

Tunus ekonomisi, 2018 yılının ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

