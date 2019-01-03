0553 313 94 23

Tunus'ta 2 terörist, operasyon sırasında üzerilerindeki bombayı patlattı

Sidi Buzid vilayetinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışan iki terörist üzerilerindeki bombayı infilak ettirdi

03 Ocak 2019 Perşembe 12:59
Tunus'ta 2 terörist, operasyon sırasında üzerilerindeki bombayı patlattı

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren 2 terörist üzerilerindeki bombayı infilak ettirdi, operasyon sırasında 1 polis yaralandı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta, Tunus İçişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ülkenin kırsalındaki Sidi Buzid vilayetine bağlı Celme beldesine sabah saatlerinden itibaren terörle mücadele operasyonu başlattı.

Terör şüphelilerinin bulunduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, polis ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmanın ardından iki teröristin üzerilerindeki bombayı infilak ettirdiği kaydedildi.

Öte yandan TAP'ta yer alan bir güvenlik kaynağının açıklamasında, operasyon sırasında bir polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Tunus-Cezayir sınırı yakınlarında Sidi Buzid'in de aralarında olduğu dağlık bölge ve ülkenin iç kesimleri, zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor.

 



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:59
  1. çatışma
  2. operasyon
  3. teröristler
  4. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    550 HP'lik Maserati Levante GTS tanıtıldı
    1. 550 HP'lik Maserati Levante GTS..
    2. Suriye sınırında dikkat çeken..
    3. MHP'li Usta MDK'ye sevk edildi
    4. MHP'li Erhan Usta ihraç mı edildi?..
    5. Piyasalarda gün ortası
    6. "Ölürsek şehidiz, kalırsak kurmayız"
    7. Ehliyet kimlik ve pasaport..
    8. Ruhani hükümetinde bütçe polemiği
    9. Vatandaşlar çileden çıktı! CHP'den..
    10. Gıdalarda kanserojen maddeleri tespit..
    11. Gençler sokakta sporla buluşacak
    12. İDDEF, 2018'de mazlum coğrafyalara..
    13. Çaykur Rizespor'un devre arası kampı
    14. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    15. Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı..
    16. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
    17. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
    18. Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi..
    19. Memurun zamlı maaşı belli oldu
    20. MHP'li Erhan Usta ihraç talebiyle..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak