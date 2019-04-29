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Tunus'ta 12 işçinin ölümüne neden olan kaza protesto edildi

29 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
Tunus'ta 12 işçinin ölümüne neden olan kaza protesto edildi

SİDİ BUZEYD (AA) - Tunus'un Sidi Buzeyd ilinde cumartesi günü meydana gelen ve 12 tarım işçisinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto için kentte gösteri düzenlendi, bölgedeki işçiler bir günlük genel grev yaptı.

İşçi Sendikası Bölgesel İşçi Birliğinin, cumartesi günü Sidi Buzeyd'in Es-Sebala bölgesinde meydana gelen ve 12 tarım işçisinin hayatına mal olan kazayı protesto için dün yaptığı çağrı üzerine işçiler bir günlüğüne greve gitti.

Grevin yanı sıra söz konusu kazayı protesto için gösteriler düzenlendi.

Sidi Buzeyd'in çeşitli bölgelerinden yaklaşık bin kişinin katıldığı eylemde, hükümetin ötekileştirilmiş tarım sektörünü dikkate almaması eleştirildi.

Es-Sebala bölgesinde de Tunuslu işçiler yürüyüş düzenledi.

Bölgesel İşçi Birliği Genel Sekreteri Lezher Kamudi, burada yaptığı konuşmada, Tunuslu Muhammed Buazizi'nin 2010 yılı sonlarında bir pazar yerinde kendini yakmasıyla patlak veren halk hareketini hatırlatarak, "Mevcut hükümeti iktidara Sidi Buzeydlilerin taşıdığını" söyledi.

Tunus'un kırsal kesimlerinde, tarım işçilerinin ulaşımı ve taşınması, güvenlik özelliklerinden yoksun kamyonetlerle sağlanıyor. Bu da genellikle ölümcül kazalarla sonuçlanıyor.

Son olarak geçen cumartesi başkentin batısında bulunan Sidi Buzeyd vilayetinde 30 tarım işçisini taşıyan bir kamyonet yük taşıyan başka bir kamyonetle çarpışmış, kazada, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 21'i yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 21:11
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  5. Tunus

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