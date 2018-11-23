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Tunuslulardan Suudi Veliaht'ın ziyaretini protesto çağrısı

Tunuslu aktivistler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta ülkeye gerçekleştireceği ziyareti düzenlenecek kapsamlı gösterilerle protesto etme çağrısı yaptı

23 Kasım 2018 Cuma 16:33
Tunuslulardan Suudi Veliaht'ın ziyaretini protesto çağrısı

TUNUS (AA) - Tunuslu aktivistler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 27 Kasım'da gerçekleştirmesi planlanan Tunus ziyaretini protesto etme çağrısında bulundu.

Protesto çağrısında bulunan aktivistler arasında yer alan Tarık el-Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen halkına karşı barbarca saldırılar düzenleyen ve tüm dünya ülkelerinin tepkisini çeken Cemal Kaşıkçı cinayetine adı karışan Ortadoğu'nun esas ülkesinin (Suudi Arabistan) esas yetkilisinin (Muhammed bin Selman) ülkemize gerçekleştireceği ziyareti protesto edeceğiz." dedi.

Kaşıkçı cinayetinin ardından Bin Selman'ın sürecin sorumlusu olarak adalete teslim edilmesi ve soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini söyleyen Kehlavi, "İnsan haklarına saygılı bir Anayasa ile demokratik geçiş sürecinde olan Tunus, bu kişinin ziyaretini kabul edemez." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, bugün yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, kendi talebi üzerine, 27 Kasım Salı günü Tunus'u ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Veliaht Prens'in Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla bazı Arap ülkelerini ziyaret edeceği belirtilmişti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü 2 Ekim'den bu yana Bin Selman ilk kez bir yurt dışı ziyareti gerçekleştiriyor.



Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:33
  1. Muhammed bin Selman
  2. protesto
  3. Tunus

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