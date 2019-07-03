0553 313 94 23

Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddialarına araştırma talebi

Parlamentodaki bazı grup başkanları yönetime darbe yapma girişimi olduğuna yönelik iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurulması önerisinde bulundu

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
Tunuslu vekillerden darbe girişimi iddialarına araştırma talebi

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki bazı grup başkanları, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin rahatsızlanmasının ve terör olaylarının ardından yönetime darbe yapma girişimi olduğuna yönelik iddiaları araştırmak üzere bir komisyon kurulması önerisinde bulundu.

Parlamento'da "Halk Cephesi" grup başkanı Heykel Belkasım, Nida Tunus grup başkanı Sufyan Tubal, Ulusal Koalisyon grup başkanı Mustafa bin Ahmed ile Özgür Tunus Projesi grup başkanı Hassune Nasfi darbe iddialarının ve Sibsi'nin vefat ettiği yönündeki söylentilerin araştırılmasını istedi.

Nahda Hareketi Partisi Meclis Grup Başkanı Nureddin Bahiri de bazı tarafların terör saldırıları ve Sibsi'nin rahatsızlığından yararlanarak kargaşayı körüklediğini belirtti.

Parlamento Başkanı Muhammed en-Nasır ise söz konusu önerinin parlamento ofisine sunulacağını ve yarın yapılacak toplantıda kararın açıklanacağını duyurdu.

Geçtiğimiz cuma Tunuslu gazeteci Lütfi Ammari, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Parlamento başkan yardımcısı Abdulfettah Muru ile koalisyon grubundan es-Sahabi bin Farac'ı "parlamento başkanına darbe yapma girişimiyle" suçlamıştı.

Tunus'ta geçen hafta aynı gün içinde başkent ve kırsalda üç terör saldırısı düzenlenmişti.

Başkent Tunus'taki saldırılarda bir polis ölmüş, 5'i polis 8 kişi yaralanmıştı. Saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00
  1. darbe
  2. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis cezası
    1. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den hapis..
    2. Muğla’da 556 mevsimlik işçi işten..
    3. Kiraz diyeti ile fazlalıklarınızdan..
    4. Şuhut Belediyesi çevre düzenleme..
    5. Instagram, Facebook ve WhatsApp'a..
    6. Otostop çeken fenç kızın feci sonu
    7. İzmir’de bulunamadı, tüm yurtta..
    8. Başkentte bisikletli polis dönemi
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. Bu ne küstahlık! Namaz ve başörtüsü..
    11. Carola Rackete olayında önemli gelişme
    12. Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarının..
    13. AK teşkilatlardan başkanlara ziyaret
    14. Jandarmadan ‘kenevir’ operasyonu
    15. Meksika sınırındaki göçmen çocukların..
    16. Edirne'de 176 düzensiz göçmen yakalandı
    17. Yaz Okulu'nda afet eğitimi
    18. "Sene Hep 2011" projesi
    19. Sakarya'da cankurtaranlar iş başında
    20. Karabük'te iş kazası: 1 yaralı
    21. Atakum’da yabancı dilde tabelalara..
    22. Serik’e yeni hayvan pazarı
    23. Türkiye ile Karadağ arasındaki ticari..
    24. Kemal Batmaz’ın eşinin yargılamasına..
    25. Putin elçiler toplantısında açıkladı:..
    26. Şırnak’ta toplanması yasaklanan sahlep..
    27. TİKA'dan Afgan öğretmenlere kapasite..
    28. Elazığ’da Kıbrıs Gazilerine Milli..
    29. Instagram, Facebook ve WhatsApp çöktü..
    30. Bilecik Belediyesi tarafından kapsamlı..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz