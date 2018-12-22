Çavuşoğlu Tunus yolcusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus’a ziyaret gerçekleştirecek.

Tunuslu mevkidaşı ile görüşecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 23-24 Aralık tarihlerinde Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui’nin davetine icabetle Tunus’u ziyaret edeceği kaydedildi.

Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile de görüşebilir

Çavuşoğlu'nun ziyaret kapsamında mevkidaşı Khemaies Jhinaoui ve Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Muhammet Ennaceur’le görüşmesi, ayrıca, Başbakan Yusuf Chahed ve Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi tarafından kabul edilmesi öngörüldüğü vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret çerçevesinde yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin pekiştirilmesi imkanlarını ele alacağı, güncel, bölgesel ve uluslararası konuları istişare edeceği bildirildi.