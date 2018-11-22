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Tunuslu işçiler "kamuda maaş dondurma planını" protesto etti

Meclis Binası önünde toplanan binlerce işçi hükümetin "kamuda maaş dondurma planını"protesto etmek için gösteri düzenledi

22 Kasım 2018 Perşembe 20:23
Tunuslu işçiler "kamuda maaş dondurma planını" protesto etti

TUNUS (AA) - Tunus'ta binlerce işçi, hükümetin 2019 mali bütçe yasası kapsamında kamuda maaşların dondurulması planını protesto etti.

Ülkenin en büyük sendikası olan Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) çağrısı üzerine başkent Tunus'taki meclis binası önünde bir araya gelen binlerce işçi, Yusuf Şahit hükümetinin 2019 mali bütçe yasası kapsamında kamuda maaşların dondurulması planını kabul etmediklerini ifade etti.

Hükümetin istifasını isteyen göstericiler, Şahit hükümetinin izlediği sosyal ve ekonomik politikaları eleştiren pankartlar taşıdı.

Meclis binası karşındaki Bardo Meydanı'nda işçilere hitap eden UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, "İşçiler, ücretlerinin artırılmasını değil, halkın satın alma gücünün düzenlenmesini istiyor." dedi.

Kamu sektöründeki yaklaşık 260 dolarlık aylık ücretin düşük bir rakam olduğuna dikkati çeken ve normal bir vatandaşın bu maaşla hayatını idame ettiremeyeceğini söyleyen Tabbubi, göstericilere "Ücretlerin artacağından emin olun. Haklarımızı alacağız zira hak sahibi bizleriz." diye seslendi.

Tunus'ta bugün UGTT'nin çağrısı üzerine ülke genelinde 700 bine yakın memur "maaşlara zam" talebiyle genel greve gitmişti.

UGTT, özellikle yükselen fiyatlar ve ekonomik zorluklar karşısında satın alma gücünün düzenlenmesi ve kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılmasını talep ediyor.

Tunus ekonomisi, 2018'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:23
  1. işçi
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