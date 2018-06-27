0553 313 94 23

Tunuslu İmamlar Birliği kendi halkına çağrıda bulundu: 'Hacca gitmeyin'

Tunuslu İmamlar Birliği, Tunus Cumhuriyeti Baş Müftüsü'ne Hacca gidecek Tunuslu vatandaşların teşvik edilmemesi konusunda çağrıda bulundu. Gerekçe olarak da Hac için Suudi Arabistan'a verilen paraların o ülke tarafından Müslüman ülkelere açılan savaşlarda kullanıldığını ileri sürdü.

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:04
Tunuslu İmamlar Birliği kendi halkına çağrıda bulundu: 'Hacca gitmeyin'

Tunuslu İmamlar Birliği, Tunus Cumhuriyeti Baş Müftüsü'ne çağrıda bulunarak bu yıl Hac görevini tamamlamak üzere hazırlanan hacıları bu konuda teşvik etmemesini istedi. Buna sebep olarak Hac ibadetinin masrafının çok yüksek olması ve Hac için ödenen paraların Suudi Arabistan tarafından şeriata aykırı bir biçimde Suriye ve Yemen gibi Müslüman ülkelere açılan savaşlarda kullanılması gösterildi.

Yerel medya haberlerine göre, Tunus İmamlar Birliği Genel Sekreteri Fadhel Ashour, “Bu paraların Tunus halkının durumunu iyileştirmekte kullanılması daha faydalıdır” dedi.

Tunus Diyanet İşleri Bakanı Ahmed Adhoum ise bu yıl 236 bin hac başvurusu olduğunu duyurdu.

 

Kaynak: TIMETURK

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:04
  1. Tunuslu İmamlar Birliği
  2. Fadhel Ashour
  3. Suudi Arabistan
  4. Suriye
  5. Yemen
  6. Tunus Diyanet İşleri
  7. Ahmed Adhoum
  8. Hacca gitmek
  9. Mekke
  10. Medine
  11. Hacı adayları

YORUM YAZ

  • ERSOY ALTUNERSOY ALTUN15 sa önce
    HELAL OLSUN, BU ÇAĞRIYI TÜRKİYE VE TÜM MÜSLÜMAN OLDUĞUNU İDDİA EDEN ÜLKELERİN VE DİN ALİMİ, GÖREVLİLERİNİN YAPMASI LAZIM. EN AZ İKİ YIL HEM HACC, HEMDE UMREYE GİDİLMEMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRILAR VE KAMPANYALAR YAPILMASI GEREKİR.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması