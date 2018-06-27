Tunuslu İmamlar Birliği kendi halkına çağrıda bulundu: 'Hacca gitmeyin'

Tunuslu İmamlar Birliği, Tunus Cumhuriyeti Baş Müftüsü'ne çağrıda bulunarak bu yıl Hac görevini tamamlamak üzere hazırlanan hacıları bu konuda teşvik etmemesini istedi. Buna sebep olarak Hac ibadetinin masrafının çok yüksek olması ve Hac için ödenen paraların Suudi Arabistan tarafından şeriata aykırı bir biçimde Suriye ve Yemen gibi Müslüman ülkelere açılan savaşlarda kullanılması gösterildi.

Yerel medya haberlerine göre, Tunus İmamlar Birliği Genel Sekreteri Fadhel Ashour, “Bu paraların Tunus halkının durumunu iyileştirmekte kullanılması daha faydalıdır” dedi.

Tunus Diyanet İşleri Bakanı Ahmed Adhoum ise bu yıl 236 bin hac başvurusu olduğunu duyurdu.

Kaynak: TIMETURK