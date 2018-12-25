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Tunuslu gazetecilerden devrimin yıl dönümünde genel grev kararı

25 Aralık 2018 Salı 23:37
Tunuslu gazetecilerden devrimin yıl dönümünde genel grev kararı

TUNUS (AA) - Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ülkede medyanın “kötüleşen durumunu” protesto etmek için devrimin yıl dönümüne denk gelen 14 Ocak 2019'da genel grev kararı aldı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Tunus'ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini ateşe veren kameraman Abdurrezzak Zerki'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle sendikanın icra ofisinin ülke genelindeki basın sektörünün 14 Ocak 2019'da genel greve gitmesi kararı aldığı belirtildi.

Tunus yönetiminden sendikanın genel grev kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası da dün, kasım ayında ülke genelinde yapılan grevin ardından 17 Ocak'ta bir genel grev daha gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası'ndan bugün daha önce yapılan açıklamada, Cezayir yakınındaki Kasrin vilayetinde kendisini yakan kameraman Zerki'nin ölümünden "basın sektörünü iş kanununun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin sorumlu olduğu" dile getirilmişti.

- "Kendi başıma devrim yapacağım"

Tunus'un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezzak Zerki dün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, "Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

- Kasrin'de gece düzenlenen protestolara müdahale

Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti gece saatlerinde protestolara sahne olmuş, lastik yakıp barikat kurmaya çalışan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından Sidi Bu Zeyd vilayetinde 17 Aralık 2010'da kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.

14 Ocak 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenen devrimin ardından demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma ve refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta yetersiz kaldı.

Arap Baharı'nın son kalesi durumundaki Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor. 14 Ocak ülkede resmi tatil kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 23:37
  1. 14 Ocak 2011 devriminin 8. yıl dönümü
  2. gazeteciler sendikası
  3. genel grev
  4. Tunus

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