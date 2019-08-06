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Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti

Rusya'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle eşleşen Meysa el-Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek müsabakadan çekildi

06 Ağustos 2019 Salı 13:40
Tunuslu boksör İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti

TUNUS (AA) - Tunuslu kadın boksör Meysa el-Abbasi, Rusya'da düzenlenen uluslararası boks şampiyonasında İsrailli rakibiyle dövüşmeyi reddetti.

Çekilen kura sonucu İsrailli rakibiyle eşleşen Abbasi (20), İsrail yönetimi ve temsilcileriyle normalleşmenin her türüne karşı olduğunu belirterek "hükmen mağlubiyeti" göze aldı ve müsabakadan çekildi.

Abbasi'nin antrenörü Murad es-Sahravi, kura çekimi sonrası Tunus heyetinin organizatörlerden İsrailli rakibin değiştirilmesini istediğini ancak talebe olumlu yanıt alınamayınca boksörün karşılaşmadan çekildiğini aktardı.

- Abbasi ilkelerine aykırı davranmaktansa mağlubiyeti tercih etti

Yaşananları AA muhabirine değerlendiren Tunus Boks Federasyonu Başkanı Kemal Dukayş, kuralların, sporun siyasileştirilmemesi ve olimpiyat ruhunun yükseltilmesi yönünde olduğunu, dolayısıyla konuya ilişkin resmi bir düzenlemenin bulunmamasının normal olduğunu ifade etti.

Boksörün karşılaşmadan çekilmesinin turnuvadaki Tunus heyetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini ve heyet başkanı Ömer el-Hamzavi'nin sorumluluk alarak konuyla ilgili kararı Abbasi'ye bıraktığını kaydeden Dukayş, Abbasi'nin de ilkelerine aykırı davranmaktansa mağlubiyeti kabul ederek çekilme kararı aldığını belirtti.

- Tunuslu boksörün kararı ülkeyi ikiye bölündü

Uluslararası turnuvada yaşanan bu gelişme Tunuslu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Olayla ilgili görüşlerini paylaşan sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı Abbasi'ye destek vererek aldığı karara övgüler yağdırırken, bir diğer kısım ise Tunuslu boksörün ringe çıkıp İsrailli rakibini yenmesi gerektiğini ifade etti.

- Milli boksörün tavrı Tunus'ta ilk değil

Abbasi'nin sergilediği bu tavır, Tunus'ta ilk kez yaşanan bir olay değil ve son da olmayacak gibi görünüyor.

Tunuslu eskrim sporcusu Azza Besbes 2011'de İtalya'da katıldığı bir turnuvada İsrailli rakibiyle karşılaşmayı reddetmiş, Tunuslu tenis oyuncusu Ons Cabir de 2013'te İsrailli rakibiyle yarışmamak için mağlubiyeti göze almıştı.

Tunuslu basketbol oyuncusu Salah el-Mecri de 2017'de İspanya'nın Real Madrid takımından ayrılma nedenini, "İsrail'deki maça katılmayı reddetmesi" şeklinde açıklamış ve "İsrail yok, Filistin var." demişti.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:40
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