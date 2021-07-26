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Dünya Tunus'da darbe! Cumhurbaşkanından skandal tehdit: Gücümüzü gösteririz!
Dünya

Tunus'da darbe! Cumhurbaşkanından skandal tehdit: Gücümüzü gösteririz!

Tunus Cumhurbaşkanı, mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı. Ordu komutanlarını yanına alan ve televizyondan darbe bildirisini okuyan Cumhurbaşkanı Kays Said, olası karşı gösteri ve silahlı eylemlere karşı "gücümüzü gösteririz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 08:14:00 -

Ekonomik kriz, Kovid-19 pandemisi ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle protestolara sahne olan Tunus'ta, Cumhurbaşkanı Kays Said'den müdahale geldi.

Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıkladı.

Said bu adımını, Anayasa'nın 80'inci maddesinde cumhurbaşkanına olağanüstü koşullarda tanınan yetkilere dayandırdı.

Tunus meclisinde en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el Gannuşi ise cumhurbaşkanının darbe yaptığını söyledi.

Ordu komutanlarını yanına alan ve televizyondan darbe bildirisini okuyan Cumhurbaşkanı Kays Said, olası karşı gösteri ve silahlı eylemlere karşı "gücümüzü gösteririz"tehdidinde bulundu:

"Her kim bir kurşun sıkmaya yeltenirse gücümüzü karşısında bulacaktır."

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Yorumlar

BK

askerle bir olup cumhurbaşkanı başbakana darbe yaparmı Allah akıl fikir versin size bugün o başbakana yaptığın darbeyi yarın kalkarlar sanada yaparlar bae bir diğer oyunu hainlik onlardan geliyor
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