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"Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir"

Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi:- "İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaret etmeleri iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmiyor. Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir"

27 Haziran 2019 Perşembe 12:28
"Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir"

ANKARA (AA) - Tunus'un Cerbe Adası'ndaki tarihi sinagogu ibadet etmek için gelen Yahudi turistlerin İsrail ordusunu öven görüntüleri Tunus kamuoyunda tartışmaya yol açtı.

Tunus'un her yıl Yahudi turistlere ev sahipliği yaptığı Garibe Sinagogu'ndaki mayıs ayındaki ayinlerde, Yahudi turistlerin "Yaşasın İsrail ordusu" dediği görüntüler Tunus'ta tartışmaya yol açtı.

Tunus'un Yahudi asıllı Turizm Bakanı Roni Trablusi, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, "İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaret etmeleri iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmiyor. Tunus'a ibadet için gelen Yahudi turistlerin uygun davranması gerekir." dedi.

Tunus'un İsrail ile normalleşmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Trablusi, "Tunus toprağında İsrail ordusunu övenleri kınadığını" dile getirdi.

- İsrail televizyon kanalının görüntüleri Tunus'ta tartışmaya yol açtı

İsrail'in Kanal 12 isimli televizyonunun Garibe Sinagogu'na ziyarete ilişkin hazırladığı programda Tunus asıllı İsrailli turistlerin "Yaşasın İsrail", "Yaşasın İsrail ordusu" gibi ifadelerin yer aldığı görüntüler Tunus'ta tepkiye yol açmıştı.

Görüntülerin ardından başkent Tunus'ta geçen haftalarda "İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine" karşı protesto gösterileri düzenlenirken, İsrailli turistlerin Tunus'u ziyaretinin engellenmesi için çağrı yapılmıştı.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö. 597 ila 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.

Yahudiler her yıl LagBaOmer Bayramı'nı kutlamak üzere Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu'nu ziyaret ediyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Cerbe'deki yerli halk Yahudi nüfusunun bin 500 civarında olduğunu belirtiyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 12:28
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