0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tunus ve Fransa'dan Libya'daki çatışmaların durması çağrısı

Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Libya'daki çatışmaların durmasını istedi

25 Nisan 2019 Perşembe 02:51
Tunus ve Fransa'dan Libya'daki çatışmaların durması çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus ve Fransa, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri ile General Halife Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmaların durması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının, geçen şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Hafter ile UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın gerçekleştirdiği görüşmede alınan kararların uygulanmasının önemine işaret ettiği kaydedildi.

Bu kararların, "2019 sona ermeden yapılacak seçimlerle geçiş döneminin sona ermesi ile Libya'nın güvenlik ve istikrarının korunmasının gerekliliğini" vurguladığına değinilen açıklamada, uluslararası camiaya da Libya'daki taraflar arasında yaşanan çatışmaların durması için daha fazla çaba sarfetme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bakanların ayrıca, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin, Libya krizinin siyasi çözümü konusunda önemli rol oynadığını belirttiği dile getirildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Hafter'in başlatmış olduğu bu saldırı, BM'nin 14-16 Nisan tarihlerinde, Libya'daki taraflar arasında düzenlemeyi planladığı diyalog konferansının sekteye uğramasına neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 02:51
  1. Fransa
  2. Libya
  3. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gece yarısı Suriye sınırına komanda takviyesi
    1. Gece yarısı Suriye sınırına komanda..
    2. Ailesiyle tartıştı evini yaktı
    3. Alkollü şahıs önce evini yaktı sonra..
    4. Anzaklar uyku tulumlarının içerisinde..
    5. Başakşehir’de iki kamyonet çarpıştı: 1..
    6. Kontrolden çıkan oyuncak yüklü tır..
    7. Kamyonet kamyona çarptı, TEM..
    8. Tunus ve Fransa'dan Libya'daki..
    9. Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin 3 üyesi..
    10. D100’de kamyonet, arızalanan kamyona..
    11. Sudan'da Askeri Konsey ile muhalifler..
    12. Cezayirli lider Abbas Medeni vefat etti!
    13. CHP’nin Oğuzeli İlçe Başkanı alacak..
    14. Uzunkaya: “(Gözü dönmüş) tanımı, sözün..
    15. Sendika Başkanının vurulması davası..
    16. 367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden..
    17. Libya'da UMH, Hafter güçlerinin ikmal..
    18. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    19. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    20. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    21. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    22. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    23. Batman’da bankacı kadın başından..
    24. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    25. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    26. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    27. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    29. Manchester derbisi City'nin
    30. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...