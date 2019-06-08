0553 313 94 23

Tunus ve Fas gazeteciler sendikalarından "sağduyu" çağrısı

Tunus ve Fas gazeteciler sendikaları, Tunus ile Fas futbol takımlarının karşılaştığı CAF Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararının ardından 2 ülkedeki gazetecilere "sağduyu" çağrısında bulundu

08 Haziran 2019 Cumartesi 02:18
Tunus ve Fas gazeteciler sendikalarından "sağduyu" çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus ve Fas gazeteciler sendikaları, Tunus ile Fas futbol takımlarının karşılaştığı Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararının ardından 2 ülkedeki gazetecilere "sağduyu" çağrısı yaptı.

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası ve Fas Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan ortak yazılı açıklamada, Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca futbol takımlarının karşılaştığı CAF Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararına işaret edilerek, "2 kardeş ülkenin 2 köklü spor kulübü arasında oynanan sıradan bir maçın siyasete alet edilmesi girişimleri" kınandı.

Açıklamada, Fas ve Tunuslu gazetecilere, gazetecilik çalışma etiğinin gerektirdiği gibi bu sapmalarla mücadele için çalışması ve sağduyulu davranması çağrısı yapıldı.

- Ne olmuştu?

Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca takımları arasında 31 Mayıs'ta oynanan CAF Şampiyonlar Ligi final maçında, ağlara giden topun ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmamasına ve Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının devre dışı kalmasına tepki gösteren Wydad Casablanca maçtan çekilmiş ve Esperance şampiyon ilan edilmişti.

Ancak CAF, geçen çarşamba günü 2 takım arasındaki maçın tekrarlanmasına karar vererek, Esperance'den kupa ve madalyaları iade etmesini istemişti.

CAF'tan yapılan açıklamada, kararın VAR ya da hakem sorunu değil stattaki güvenlik eksikliği sebebiyle alındığı belirtilmişti.

Esperance Kulübü ise yaptığı açıklamada, hakkından vazgeçmeyeceğini ve CAF'ın kararıyla ilgili bir toplantı yapacağını bildirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 02:18
  1. Fas
  2. gazeteciler sendikaları
  3. Tunus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin'den Erdoğan'a övgü: Delikanlı gibi...
    1. Putin'den Erdoğan'a övgü: Delikanlı..
    2. Almanya'da "Kalemin Ahengi" hat sanatı..
    3. Nijerya'da silahlı çete üyesi 90 kişi..
    4. Tunus ve Fas gazeteciler..
    5. Nükleer santral için Rusya'dan güzel..
    6. İçişleri Bakanı Soylu Eskişehir’de..
    7. Yıldırım, “31 Mart’ın tek mağduru 8,5..
    8. Rusya'dan Yunanistan'a tepki: S-300..
    9. Şanlıurfa'da silahlı kavga: 4 yaralı
    10. Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti!..
    11. Trump'tan NASA’nın Ay’a gidiş..
    12. ABD Savunma Bakan Vekilinden Bakan..
    13. Putin açıkladı: ABD taktik değiştirdi
    14. Başkentte trafik kazası
    15. Libya'da UMH uluslararası toplumun..
    16. Deutsche Bank’ın kredi notu düşürüldü
    17. "Turizmi 81 il ve 12 aya yaymak..
    18. Otomobil, hafif ticari araçla..
    19. Fransa'dan BAE'ye 750 milyon euro..
    20. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan..
    21. "Dönüşümüz bayram olsun"
    22. Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı
    23. Sivrisinekler nasıl uzaklaşır?..
    24. Yaraladığı eşinin tedavi gördüğü..
    25. GÜNDEM ÖZETİ / 8 Haziran 2019
    26. Türk piyanist Dönmez'den YTB..
    27. GÜNCELLEME - Düzce'de patpat devrildi:..
    28. Cezayir ordusundan krizin çözümü için..
    29. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    30. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması
    Yunanistan'dan S-400 açıklaması