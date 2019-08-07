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Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı adaylığı için istifa etti

- Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi: "Beni istifaya zorlayan bir kanun olmamasına rağmen istifa ediyorum"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:34
Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı adaylığı için istifa etti

TUNUS (AA) - Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi, cumhurbaşkanlığına aday olmak için görevinden istifa etti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Zubeydi, "Beni istifaya zorlayan bir kanun olmamasına rağmen istifa ediyorum." diyerek istifa kararını ahlaki bir sorumluluk gereği aldığını söyledi.

İstifa etmekteki diğer nedenin ise "seçim kampanyası sırasında devlet imkanlarının kullanılmasına yönelik şüphelerin giderilmesi" olduğunu vurgulayan Zubeydi, böylelikle seçimin şeffaflığı ve tarafsızlığını sağlamak istediğini dile getirdi.

Zubeydi, tarafsız bir aday olduğunu ve bütün partilere eşit mesafede olacağını vurgulayarak, tüm Tunuslulara siyasi, ekonomik ve sosyal durumuna bakmaksızın hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

Tunus tarihinde ilk defa bir Savunma Bakanı cumhurbaşkanlığına aday oluyor.

Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti olan Nida Partisi, salı günü Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday gösterdiğini açıklamıştı.

- Tunus seçimleri

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi için "en az 10 milletvekili, yerel meclislerinden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzası" gerekiyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta sona eriyor. Başbakan Yusuf Şahid, medya patronu Nebil Karvi ve Savunma Bakanı Zubeydi şu ana kadar öne çıkan adaylar olarak görülüyor. Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro da Nahda'nın adayı olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:34
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