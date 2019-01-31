Tunus parlamentosu yeni YSK başkanını seçti

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosu, yıl sonunda planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için önemli bir adım niteliğindeki, Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) başkanlık seçimlerini gerçekleştirdi.

Tunus parlamentosunda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda, 217 vekilden 141 oy alan Nebil Biffun'u mutlak çoğunlukla yeni YSK başkanı olarak seçti.

Parlamento, yakın zamanda YSK için üç yeni üyenin seçimini tamamlamıştı.

Biffun'un halefi Muhammed et-Telil el-Mansıri, temmuz ayında başkanlık görevinden istifa ettiğini ancak komisyonun bir üyesi olarak kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Tunus'ta normal şartlarda seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.

YSK yönetiminin oluşması seçim hazırlıkları açısından önemli bir adım olarak kabul ediliyor.







