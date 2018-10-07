Tunus Nahda Hareketi'nden Başbakan Şahid'e çağrı

Tunus'takiNahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, Başbakan Yusuf Şahid'in"Nida Tunus Partisinde kalma, yeni parti kurma veya cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı" hakkında kararını vermesi gerektiğini belirtti.

Haruni, Nahda Hareketi Şura Meclisi toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nida Tunus Partisindeki siyasi krizin parlamento ve hükümeti etkilediğini belirterek sorunun kısa zamanda çözülmesini umduklarını ifade etti.

Nahda Hareketi'nin, "Başbakan Şahid'in hükümete liderlik etmesinden ve hükümetin istikrarından" yana olduğunu dile getiren Haruni, "Başbakanın, Nida Tunus Partisinde kalma, yeni parti kurma veya cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusunda kararını vermesi gerekiyor." dedi.

Nida Tunus Partisindeki kriz

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı. Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

İstifa eden milletvekilleri Meclis'in ikinci büyük grubu olmuştu

Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi Meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in Meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisinden istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak Meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

Son meclis seçimlerini birinci tamamlayan Nida Tunus Partisinin bu yıl başında parlamentodaki koltuk sayısı 56'ya gerilemiş, mayıs ayında yeniden başlayan ve bu hafta itibarıyla 17'ye ulaşan istifaların ardından 39 milletvekiliyle meclisin üçüncü partisi konumuna düşmüştü.