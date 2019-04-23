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Tunus Milli Güvenlik Konseyi Libya'daki gelişmeleri görüştü

23 Nisan 2019 Salı 19:56
Tunus Milli Güvenlik Konseyi Libya'daki gelişmeleri görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Milli Güvenlik Konseyi, Libya'daki son gelişmeleri görüşmek için Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrasında Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Milli Güvenlik Konseyinin ülke içindeki güvenlik durumu ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm Tunuslulara, bölgede yaşanan hassas durumun ışığında ülkenin karşılaştığı çeşitli zorluklara karşı koymak için daha uyanık ve dayanışma içinde olmaları çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sibsi de toplantı sırasında yaptığı açıklamada, Libya'daki askeri tırmanışın önüne geçilmesi, çatışmaların sonlandırılması, Libyalıların akan kanının durdurulması çağrısını yineledi.

Sibsi, siyasi sürecin Birleşmiş Milletler himayesinde yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana sürdüğü Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 19:56
  1. Libya'daki gelişmeler
  2. Tunus Milli Güvenlik Konseyi

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