Tunus Meclisi'nde yeni oluşum! Yeni bir grup kuruldu

Tunus'ta 8 bloğun bulunduğu 217 sandalyeli mecliste, 34 milletvekilinin bir araya gelmesiyle "Ulusal Koalisyon" isimli yeni bir grup kuruldu.

Ulusal Koalisyon'un Sözcüsü Milletvekili Mustafa bin Ahmed, başkent Tunus'taki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, mecliste 69 sandalyesi bulunan Nahda ve 58 sandalyeye sahip Nida Tunus'un ardından üçüncü büyük oluşumu kurmayı ve birbirlerine yakın görüşteki vekillerin bir araya gelerek ülkenin sorunlarına çözüm bulunmasına katkı sağlamayı istediklerini söyledi.

BAŞBAKANA DESTEK İDDİALARINI YALANLADI

Bin Ahmed, yeni oluşumdaki 34 vekilin meclisteki Özgür Yurtseverler Birliği (12), Ulusal Blok (12) ve daha önce kendini fesheden Afak Tunus Hareketi'nin tüm vekilleri ile Nida Tunus ve Tunus Projesi Hareketi'nden istifa eden isimlerden oluştuğunu aktardı.

Yeni oluşumun "Başbakan Yusuf Şahid hükümetini ve Şahid'in 2019 cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için kurulduğu" yönündeki iddiaları yalanlayan Bin Ahmed, Şahid hükümetini desteklemek ya da eleştirmekte özgür olduklarını belirterek birçok noktada hükümeti eleştirdiklerini ancak hükümete yönelik istifa çağrısı yapanların "meşru nedenleri veya alternatif çözüm önerileri" olmadığını ifade etti.

Bin Ahmed ayrıca Başbakan Şahid'in cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması önünde anayasal bir engel bulunmadığına işaret ederek, dolayısıyla Şahid'in veya anayasal şartlara sahip başka bir ismin adaylığına itiraz etmediklerini sözlerine ekledi.

Tunus Meclisi'nde mevcut tabloya göre Nahda Hareketi (69 milletvekili), Nida Tunus (58), Tunus Projesi Hareketi (19), sol partilerin bir araya geldiği Halkçı Cephe (15), Özgür Yurtseverler Birliği (12), Ulusal Blok (10), Vatana Sadakat Bloğu (12) ve bağımsızlar olmak üzere 8 grup bulunuyor.

Ulusal Koalisyon'un meclisin yeni çalışma dönemine başlayacağı 1 Ekim'de resmen kurulacağı belirtiliyor.

Daha önce ulusal uzlaşı hükümetine desteğini açıklayan Nahda Hareketi, dün akşam, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'e "2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayı düşünmesi durumunda görevinden istifa etmesi" çağrısında bulunmuştu.

TUNUS SİYASETİNDE KRİZ

Tunus'ta mayıs ayında ulusal uzlaşı koalisyonunu genişletmek amacıyla bir araya gelen siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, Başbakan Yusuf Şahid hükümetinde "başbakanın da değişeceği köklü bir kabine değişikliği ya da kısmi revizyon" konusunda anlaşamamıştı.

Başbakan Şahid'in de içinden geldiği Nida Tunus Partisi ve Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT), Şahid hükümetinin gitmesinden yana tavır koyarken, Nahda Hareketi, Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası (UTICA) ve Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) hükümetin kalması gerektiğini savunmuştu.

Tarafların uzlaşamaması sonucu Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, "Kartaca 2 Anlaşması" ismi verilen süreci süresiz askıya aldığını açıklamıştı.

SİBSİ'Yİ 'PARTİYİ TÜKETMEK VE ÜLKEDE KRİZE YOL AÇMAK' İLE SUÇLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hafız Kaid es-Sibsi'nin liderlik ettiği Nida Tunus Partisi'nden geçen mayıs ayında yapılan yazılı açıklamada, "mevcut hükümetin ulusal birlik hükümeti olmaktan çıkıp siyasi kriz üretir hale geldiği" kaydedilmişti.

Başbakan Şahid ise kendisine istifa çağrıları yapan Hafız el-Kaid es-Sibsi'yi "partiyi tüketmek ve ülkede krize yol açmak" ile suçlamıştı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, yakın zamanda bir televizyon kanalına verdiği röportajında, "ülkede yaşanan siyasi kriz çözülmezse Başbakan Şahid'in istifa etmesi ya da hükümetin yeniden mecliste güvenoyu alması gerektiğini" söylemişti.