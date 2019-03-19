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Tunus Maarif Okulu'na First Lego League Challenge'da birincilik ödülü

Tunus Uluslararası Maarif Okulu, Tunus'ta düzenlenen First Lego League Challenge Ulusal Turnuvası'nda birinci oldu

19 Mart 2019 Salı 17:02
Tunus Maarif Okulu'na First Lego League Challenge'da birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - Tunus Uluslararası Maarif Okulu, Tunus'ta düzenlenen First Lego League Challenge Ulusal Turnuvası'nda, Core Values dalında birincilik ödülü kazandı.

Türkiye Maarif Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tunus'da Fen Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen First Lego League Challenge Ulusal Turnuvası'na, çoğunluğunu özel bilim ve robotik eğitim merkezlerinin oluşturduğu yaklaşık 30 ekip katıldı.

Farklı alanlarda gerçekleşen yarışmalarda etaplar ve turlar halinde ekipler Lego robotlarla performans sergilediler.

Burhan Tuna koçluğunda bu yıl ilk defa yarışmalara katılan dört kişilik Tunus Uluslararası Maarif Okulları Robotik ekibi gösterdiği performans ile Core Values dalında birincilik ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım koçu Burhan Tuna, turnuvanın, uluslararası turnuvalara uzanan yolda kendileri için ilk hazırlık etabı ve ilk tecrübe olduğunu belirterek, "Bu ilk etapta böyle bir ödül almak hem öğrencilerimiz hem de bizim açımızdan son derece önemli. Ulusal düzeyde düzenlenen FLL yarışmalarına düzenli olarak katılarak, önümüzdeki yıl en az bir uluslararası yarışmaya katılmak en önemli hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, dünya genelinde 80 ülkeden, 265 binden fazla çocuğun katıldığı First Lego League, ABD’li mühendis Dean Kamen’in 1998 yılında teknoloji ve bilim alanında topluma yararlı liderler yetiştirmek amacıyla ABD’de 500 çocuğun katılımıyla düzenlenmeye başladı.

Modern eğitimin bir parçası olan robotik alanında çocukların kendilerini daha çok geliştirmesi ve takım çalışmasıyla daha üst düzey başarılar kazanmasını hedefleyen turnuvalar, dünya çapında her yıl büyük bir organizasyonla düzenleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:02
  1. Tunus Uluslararası Maarif Okulu
  2. Türkiye Maarif Vakfı

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