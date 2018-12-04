Tunus Koordinasyonu'ndan mirasta eşitlik yasa tasarısına karşı hamle

TUNUS (AA) - Tunus'taki "Kur'an-ı Kerim'i, Anayasayı ve Adil Kalkınmayı Savunmak İçin Ulusal Koordinasyon", mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısına karşı koymak için her türlü yasal yolu kullanacaklarını açıkladı.

Tunus Koordinasyonu olarak bilinen oluşumun sözcüsü Muhammed Salih Redid, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Cumhurbaşkanı tarafından sunulan, İslam öğretilerine aykırı olan ve toplumu ayrıştıran bu yasa tasarısının tehlikesini anlatmak ve ona karşı koymak için tüm illerde gösteriler ve seminerler düzenleyeceğiz." dedi.

Tasarı lehine oy kullanmamaları için istisnasız tüm milletvekilleriyle görüşeceklerini belirten Redid, en son seçenek olarak tasarının referanduma sunulmasını isteyeceklerini söyledi.

Koordinasyonun üyelerinden eski Din İşleri Bakanı Nureddin el-Hadimi de "Mirasta eşitlik yasa tasarısı İslam hukukuna ve Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Kuran'da belirtilen miras hükümlerinin dışında farklı uygulamada bulunanlar, Kuran hükümlerini değiştirmiş ve Allah'a karşı gelmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tunus halkına Ez-Zeytune Üniversitesi ve alimleri gibi ilmi kurumların çizdiği çizginin dışında yasal seçeneklerin dayatılmasına yer olmadığını ifade eden Hadimi, tasarının sorumluluğunu milletvekillerine yükleyeceklerini, halkın iradesine aykırı olduğunu belirttiği tasarıyı onaylamamaları için onlarla görüşeceklerini aktardı.

Tunus hükümeti, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını 23 Kasım'da onaylamıştı.



Hükümetten onay alan yasa tasarısının, meclise sunulması bekleniyor.



- Ne olmuştu?



Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2017'de kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.



Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.



İkinci bölümde ise kadın-erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.



Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.



Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.



Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.