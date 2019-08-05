Tunus kara sularına taşan bölge sorunları balıkçıları vurdu

TUNUS (AA) - HEYSEM EL- MAHDİ - Tunuslu balıkçılar, doğudan Libya güvenlik güçleri, batıdan İtalyan gemilerinin engelleri, bunun yanı sıra Akdeniz'de bindikleri tekneler alabora olan göçmenlerin cesetleri gibi nedenlerle, geçimlerini sağlayamama tehdidiyle yüzleşiyor.

Tunus'un güneydoğusundaki liman kenti Cercis'te balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Salah Muşarik, AA muhabirine son üç yılda yaşadıkları sıkıntılara dair konuştu. Muşarik, "Avlanma iznimizin olduğu bölgeler son 3 senedir giderek daraldı, balık üretimi 2016 yılına göre yüzde 75'ten fazla geriledi." dedi.

Akdeniz'de artık bir rutin halini alan düzensiz göçmen teknelerinin batmasının büyük bir trajedi olduğunu dile getiren Muşarik, bu durumun hem göçmenler hem kendileri için olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Muşarik, özellikle Libya ile İtalya'ya bağlı Lampedusa Adası arasında yer alan, Tunus sahilinin yaklaşık 35 mil açıklarındaki geçiş yolunun batan teknelerdeki düzensiz göçmenlere ait cesetlerle dolu olduğunu aktardı.

Düzensiz göçmenlerle ilgili hiçbir adım atılmamasından şikayet eden Muşarik, "Akdeniz sularında düzensiz göçmenlere ait yüzlerce ceset var, bunlar rahatsız edici kokular yayıyor. Artık, cesetlerin olduğu bölgelere de gidemiyoruz." ifadesini kullandı.

- İtalya göçmenleri kurtaran gemilere ağır para cezaları kesiyor

İtalyan hükümetinin Akdeniz'de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenleri kurtaran gemilerin ağır para cezasına çarptırılmasını öngören kararı onaylamasını hatırlatan Muşarik, "Akdeniz'deki ceset sayısındaki artış, İtalya'nın yaklaşık iki yıldır kurtarma gemilerinin cezalandırılmasına ilişkin çağrılarıyla doğru orantılı." dedi.

Dünya genelindeki insan hakları örgütleri tarafından tepki gören kanun, geçen ay İtalyan hükümeti tarafından onaylandı. Kanuna göre, uluslararası yasalara aykırı olarak İtalyan sularına giren veya İtalyan makamlarının emirlerini dikkate almayan gemiler, 10 binden 50 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Tunuslu balıkçı Şemseddin Merzuk ise "Göçmenleri kurtaranların cezalandırılması kanunuyla İtalya ile Avrupa Birliği Akdeniz'i dünyadaki en büyük göçmen mezarlığına dönüştürmek istiyor." diye konuştu.

Akdeniz açıklarında cesetlerin su yüzeyine çıktığına dikkati çeken Merzuk, "Birkaç gün sonra cesetler Tunus'un güney kıyılarına vuracak, o zaman onları denizden çıkaracağız." dedi.

Merzuk, ayrıca Tunuslu denizcilerin, söz konusu yasaya tepki gösterdiğini geçen seneden bu yana gösteriler düzenlediğini belirtti.

- Libya'daki olaylar göçmen sayısını etkiliyor

Kızılhaç Medenin Ofisi Yerel İdare Başkanı El-Munci Selim ise Libya'daki güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından İtalya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısında artış olduğunu kaydetti.

Denizlerde yaşanan sıkıntının, göçmenleri yeniden uluslararası kara sularına gönderen İtalya'nın engelleri nedeniyle daha girift hale geldiğini aktaran Munci, "Herhangi bir kişinin denizde kurtarılması eylemini, ceza gerektiren bir suç şeklinde değerlendiren kanun, uluslararası yasalarla büyük oranda çelişiyor." dedi.

- Kimsesizler Mezarlığı

Tunus açıklarında batan teknelerde kurtarılan düzensiz göçmenler, Medenin ilindeki sığınma merkezlerine yönlendiriliyor. Sığınma merkezlerinin zaman içinde yetersiz kalması ülkedeki yardım kuruluşları ile BM yetkililerini, düzensiz göçmenler için yeni evler kiralamaya sevk ediyor.

Göçmenlerden yolculukları sırasında yaşamını yitirenler ise Cercis kentinde kendileri için tahsis edilen "Kimsesizler Mezarlığı"na defnediliyor.

Ancak son zamanlarda artan ölüm vakaları nedeniyle mezarlığa yeni naaşlar defnedilemiyor. Cercis Belediyesi, geçen hafta hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin defnedilmesi için Tunus Kızılhaçından bir bölge teslim aldı.