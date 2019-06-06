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Tunus ile Fas arasına futbol girdi

Tunus Başbakanı Yusuf Eş-Şahid, Fas'ın Wydad Casablanca takımının oyuna devam etmemesi sonucunda Tunus'un Esperance takımının şampiyon edildiği CAF Şampiyonlar Ligi final maçının tekrar edilmesi kararına tepki gösterdi- Faslı aktivistler ise sosyal medya paylaşımlarında iki halk arasında karşılıklı suçlamalardan kaçınılması çağrısında bulundu

06 Haziran 2019 Perşembe 19:54
Tunus ile Fas arasına futbol girdi

TUNUS (AA) - Tunus Başbakanı Yusuf Eş-Şahid, Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca futbol takımlarının karşılaştığı Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi final maçının yeniden oynanması kararını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Şahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, CAF'ın maçın tekrar edilmesi kararıyla Esperance kulübünün başarısını tanımadığını kaydetti.

"CAF'ın saçmalığından sonra dünyaya örnek olan güvenlik güçlerimizi selamlıyoruz. Tunus'un güvenliğinden şüphe eden bunun sorumluğunu da üstlenir." ifadelerini kullanan Şahid, Esperance'nin hakkından vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kadi es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi de sosyal medya paylaşımda "CAF'ın kararı sadece siyasi bir karar olmakla kalmayıp aynı zamanda bir skandal ve Tunus'a açık bir hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

- Faslılardan "futbol aramızdaki sevgiyi sarsamaz" mesajı

Öte yandan Faslı aktivistler ise futbolun Tunuslulara duydukları sevgiyi sarsamayacağını belirterek, iki halk arasında karşılıklı suçlamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Faslı gazeteci Abdulgani Budera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas ve Tunus halkı arasındaki sevgi bakidir. Hava dolu bir top bu sevgiyi sarsamaz." ifadelerini kullandı.

Faslı akademisyen Ömer eş-Şerkavi de yaşananların halklar arasında değil takımlar arasında kalması gerektiğini, sorunun da sorumsuzca açıklamalarla değil yeşil sahaların kurallarıyla çözülmesi gerektiğini belirtti.

Şerkavi "Kupayı kaybetmemizin bir zararı yok, asıl zarar Tunus halkına olan sevgimizi top yüzünden kaybetmemiz." ifadelerine yer verdi.

- Ne olmuştu?

Tunus'un Esperance ile Fas'ın Wydad Casablanca takımları arasında 31 Mayıs'ta oynanan CAF Şampiyonlar Ligi final maçında, ağlara giden topun ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmamasına ve video yardımcı hakemin (VAR) devre dışı kalmasına tepki gösteren Wydad Casablanca maçtan çekilmiş ve Esperance şampiyon ilan edilmişti.

Ancak CAF, dün iki takım arasındaki maçın tekrarlanmasına karar vererek, Esperance'den kupa ve madalyaları iade etmesini istemişti.

CAF'tan yapılan açıklamada, kararın VAR ya da hakem sorunu değil, stattaki güvenlik eksikliği sebebiyle alındığı belirtilmişti.

Esperance kulübü ise dün yaptığı açıklamada hakkından vazgeçmeyeceğini ve CAF'ın kararıyla ilgili bir toplantı yapacağını bildirmişti.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 19:54
  1. Fas
  2. Futbol
  3. Tunus

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