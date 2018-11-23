THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tunus hükümeti "mirasta eşitlik" yasa tasarısını onayladı

23 Kasım 2018 Cuma 21:13
Tunus hükümeti "mirasta eşitlik" yasa tasarısını onayladı

TUNUS (AA) - Tunus hükümeti, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, mirasta eşitlik ve olağanüstü halin düzenlenmesi ile ilgili iki yasa tasarısını görüşmek üzere Kartaca Sarayı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin başkanlık ettiği toplantıda, kadın-erkek arasında mirasta eşitlik sağlayacak yasa tasarısına onay verildi.

Olağanüstü hal ile ilgili tasarının ise güvenceler ve yargı denetimine ilişkin bazı hükümleri daha fazla incelenip yeniden Bakanlar Kuruluna sunulması kararlaştırıldı.

Hükümetten onay alan yasa tasarısının, meclise sunulması bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili yasal düzenlemeler üzerinde çalışmak üzere Bireysel Özgürlükler ve Eşitlik Komitesi isminde yeni bir komite kurmuştu.

Komite haziran ayında Sibsi'ye iki bölümden oluşan 233 sayfalık bir rapor sunmuştu. Raporun bireysel hak ve özgürlüklere ayrılan birinci bölümünde yer alan en bariz teklifler arasında eş cinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve idam cezasının kaldırılması yer alıyor.

İkinci bölümde ise kadın erkek arasında mirasta eşitlik ve çocuklar arasında, evlilik dışı ilişkilerden doğanlar da dahil olmak üzere eşitlik meselesi ele alınıyor.

Raporun öngördüğü yasal değişiklikler, Tunus kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış, rapora destek verenler ve karşı çıkanlar yüksek katılımlı gösteriler düzenlemişti.

Sibsi, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, raporun tartışmalı diğer maddelerine değinmeden, mirasta kadın-erkek arasında eşitlik sağlanmasını öngören yasa teklifini meclise sunacağını belirtmişti.

Tunus'un kurucu lideri Habib Burgiba döneminde hayata geçen ve halen yürürlükteki medeni kanun, tek eşlilik, kadının boşanma hakkı gibi Arap ülkelerine göre daha laik uygulamalar barındırıyor. Ancak miras ve bazı diğer konularda İslami usuller öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 21:13
  1. miras
  2. Tunus
  3. yasa tasarısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miyom kimlerde daha çok görülür?
    1. Miyom kimlerde daha çok görülür?
    2. AK Parti Kahramanmaraş belediye başkan..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Lavrov ile Zarif nükleer anlaşmayı..
    5. Biberiyenin bu faydalarına..
    6. Stressiz yaşam için tavsiyeler
    7. Tunuslu avukatlardan Suudi Veliaht'ın..
    8. Telefonunuz şarjdayken bunları yapmayın!
    9. Eski Makedonya Başbakanı'nın..
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. AK Parti Giresun belediye başkan adayı..
    12. Avusturyalı rahipten görülmemiş..
    13. Uzman isimden çarpıcı uyarı: S-400..
    14. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    15. Hababam Sınıfı'ndan etkilenip yerin..
    16. Tunus hükümeti "mirasta eşitlik" yasa..
    17. AK Parti Erzurum belediye başkan adayı..
    18. Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından..
    19. Öğretmenler Günü arifesinde kadın..
    20. AK Parti Elazığ belediye başkan adayı..
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!
    TBMM Komisyonunda Albayrak-Şener karşılaşması!