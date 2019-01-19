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Tunus Genel İşçi Sendikasından yeniden grev kararı

- Tunus Genel İşçi Sendikası kamu sektöründe 20-21 Şubat'ta yeniden genel greve gidileceğini açıkladı

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:53
Tunus Genel İşçi Sendikasından yeniden grev kararı

HAMMAMET (AA) - Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) kamu sektöründe 20-21 Şubat'ta genel greve gidileceğini duyurdu.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi yaptığı açıklamada, "Genel grev kararı bir seçenek değil zorunluluktur. Bu grev kararı, kamu sektöründe maaş artışları ve çalışanların satın alma gücüyle ilgili çözümler bulma konusunda hükümetle yürütülen diyalog ve müzakerelerin tıkanması sebebiyle alınan bir karar." ifadelerini kullandı.

Tabbubi, 31 Aralık'ta sona eren, kamu sektörü genel kanununun incelenmesine ilişkin sözleşmenin uygulanmamasının da grev kararında etkili olduğunu ifade etti.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle 17 Ocak'ta greve gitmişti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatılmış, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edilmiş, dış hat uçuşlarında aksamalar yaşanmış ve hayat durma noktasına gelmişti.

- IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:53
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