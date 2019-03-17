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Tunus, Fransa'dan Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesini istedi

Tunus, birkaç gün önce Fransa'da yakalandığı belirtilen devrik lider Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi Bilhasen et-Trablusi'nin ülkeye iadesi için gerekli işlemleri başlattı

17 Mart 2019 Pazar 02:28
Tunus, Fransa'dan Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesini istedi

TUNUS (AA) - Tunus yönetimi, devrik lider Zeynel Abidin bin Ali'nin, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan ve birkaç gün önce Fransa'da yakalandığı belirtilen kayınbiraderi Bilhasen et-Trablusi'nin ülkeye iade edilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta, Adalet Bakanlığından ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Tunus makamları, devrik lider Bin Ali'nin, Fransa'da yakalandığı belirtilen kayınbiraderi Trablusi'nin ülkeye iade edilmesi için gerekli işlemlere başladı.

Haberde, Adalet Bakanlığının, cuma günü Dışişleri Bakanlığına bir yazı göndererek, Trablusi'nin ülkeye iade talebinin, Fransa yönetimine iletilmesini istediği kaydedildi.

Birkaç gün önce Fransa'da yakalandığı belirtilen Trablusi, Tunus mahkemesince yolsuzluk, kamu malını yağmalama gibi suçlardan 26 yıl hapis cezasına çarptırılmış, hakkında uluslararası yakalama kararı çıkartılmıştı.

Bilhasen et-Trablusi, gayrimenkul, ithalat, ihracat ve otelcilik alanında önemli iş adamlarından biriydi.

Tunus ile Fransa arasında suçluların iadesi ve yargı alanında iş birliği anlaşması bulunuyor.

Geçen ay Paris'i ziyaret eden Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, Fransız yetkililerle yaptığı görüşmede, Fransız yargısının, Trablusi hakkında çıkarılan yakalama kararına reaksiyon göstermesini ve Trablusi'nin Tunus'a teslim edilmesini istemişti.

Fransa'dan Trablusi'nin yakalandığına dair veya konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 02:28
  1. Fransa
  2. Tunus
  3. Zeynel Abidin bin Ali

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