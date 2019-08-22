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Tunus Dışişleri Bakanı Libyalı mevkidaşıyla Trablus krizini görüştü

22 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
Tunus Dışişleri Bakanı Libyalı mevkidaşıyla Trablus krizini görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile Trablus'ta devam eden krizi ele aldı.

Tunus'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Seyyale ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cihinavi, ülkesinin Libya'daki çatışmaları ve gerginliği durdurmayı amaçlayan her türlü girişime hazır olduğunu söyledi.

Cihinavi, ülkesinin komşu ülkelerle iletişim halinde olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ülkesinin, Libya'da akan kanı durdurmak, krize çözüm bulmak ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çekmek için uluslararası taraflarla iletişim kurmaya devam edeceğini vurgulayan Cihinavi, Libya'da bir tarafı destekleyip diğer tarafa karşı durmanın kendilerinin çıkarına olmadığını aktardı.

Libya Dışişleri Bakanı Seyyale de ülkesindeki gelişmelerle ilgili Tunus ile istişare etmenin gerekliliğini vurguladı.

Tunus'un Libya'ya desteğinin devam etmesi temennisinde bulunan Seyyale, uluslararası herhangi bir toplantı öncesinde Tunus ile istişareye önem verdiklerini dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri, Trablus saldırısının üzerinden 4 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen henüz kayda değer bir başarı elde edemedi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 20:24
  1. görüşme
  2. Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale
  3. Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi

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