Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi, Riyad'dan sonra Abu Dabi'de

TUNUS (AA) - Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Suudi Arabistan'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cihinavi, resmi ziyaret kapsamında gittiği BAE'nin başkenti Abu Dabi'de BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid ile bir araya geldi.

Görüşmede, "iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması, iki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelerin yarı sıra Arap dünyasının içinde bulunduğu krizlerin" ele alındığı belirtildi.

Açıklamada Cihinavi'nin, ayrıca, BAE Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur bin Zayid Al Nahyan'a, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'a Mart 2019'da Tunus'ta gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği zirvesine katılması için davetiyesini teslim ettiği aktarıldı.

BAE'den önce Suudi Arabistan'ı da ziyaret eden Cihinavi'nin Arap Birliği liderler zirvesinin davetiyelerinin teslim edilmesi için diğer başkentleri de ziyaret edeceği kaydedildi.







