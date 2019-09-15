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Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından seçmenlere "oy kullanma" çağrısı

15 Eylül 2019 Pazar 14:35
Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından seçmenlere "oy kullanma" çağrısı

TUNUS (AA) - Tunus'ta sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu Halkçı Cephenin adayı Hamma el-Hemmami, seçmenleri her türlü baskıdan uzak şekilde sandığa gitmeye çağırdı.

Hemmami, başkent Tunus'ta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim kapsamında son günlerde başkasının lehine adaylıktan çekilmesi konusunda yapılan çalışmalara değindi.

Belirli bir aday için seçim adaylığından çekilinmesi mekanizmasının kabul edilemeyeceğini aktaran Hemmami, "Ülkenin yararına çalışacağına inandığınız kişilere oy verin." dedi.

Hemmami, seçmenlere her türlü baskı ve zorlamadan uzak şekilde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Tunus cumhurbaşkanlığı seçim adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti.

- "Ülkenin değişimi için oy kullanın"

Seçim adaylarından medya patronu tutuklu aday Nebil Karvi'nin eşi Selva es-Semavi, eşinin anayasal hakkı oy kullanma işleminden mahrum edildiğini ifade ederek, "ülkenin değişimi için oy kullanma" çağrısında bulundu.

Semavi, oy kullanma işleminden sonra yaptığı açıklamada, kendisinin oy kullanabildiği ancak eşinin bu anayasal hakkından mahrum edildiği için öfkeli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu eşine verdiğini kaydeden Semavi, "Tunusluları, ülkeyi değiştirmek için oy vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

Medya patronu Karvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi öne çıkan adaylar arasında yer alıyor. Tunuslu "Berlusconi" şeklinde de tanımlanan Karvi, başkanlığını yaptığı Halil Tunus Vakfının ülke genelindeki fakir bölgelere yardımlarını televizyon kanalı Nesma aracılığıyla duyurmasıyla son yıllarda özellikle ekonomik sıkıntılarla boğuşan halk nezdinde üne kavuştu. Karvi, hakkındaki kara para aklama suçlamaları nedeniyle 23 Ağustos'ta tutuklandı ancak YSK, adaylığının düşmediğini duyurmuştu.

- 242 sandıkta oy kullanma işlemi güvenlik nedeniyle geç başladı

Öte yandan Tunus'un batı sınırındaki bölgelerde bulunan 240'tan fazla seçim merkezinde cumhurbaşkanlığı için oy kullanma işlemleri güvenlik nedeniyle 2 saat geç başladı.

Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın açıklamasında, ülke genelindeki tüm seçim merkezlerinde oy kullanma işleminin planlanan saatlerde, gecikme olmaksızın başladığını belirtti.

Bifun, "Ülkenin batısındaki sınır bölgelerindeki 242 seçim merkezinde oy kullanma işlemi güvenlik nedeniyle yerel saatle 10.00'da başladı." ifadesini kullandı.

Bu merkezlerin El-Kef, Kasrin, Cendube, Gafsa ve Sidi Buzid kentlerinde yer aldığını kaydeden Bifun, bu merkezlerde diğerlerinden farklı olarak oy verme işleminin yerel saatle 16.00'da sona ereceğini de aktardı.

Tunus'un El-Kef, Kasrin ve Gafsa kentlerinde bazı silahlı terörist grupların halen etkin olduğu belirtiliyor.

Ülkedeki diğer seçim merkezlerinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 18.00'e kadar devam edecek.

Tunus'ta bugün başlayan seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:35
  1. Hemmami
  2. Karvi
  3. oy kullanma çağrısı
  4. Tunus

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