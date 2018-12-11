Tunus Cumhurbaşkanından Suudi Arabistan kralına davet

TUNUS (AA) -Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi, Riyad'a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin Kral Selman bin Abdulaziz'e Mart 2019'da Tunus'ta gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği zirvesine katılması için davetini iletti.

Tunus Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Cihinavi, resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti.

Tunus Dışişleri Bakanı, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Sibsi'nin Suud Kralı Selman'a Mart 2019'da Tunus'ta gerçekleştirecek Arap Birliği zirvesine davetini teslim ederken, "Cumhurbaşkanı Sibsi, iki kardeş ülke arasındaki çok boyutlu ikili işbirliğini arttırmayı ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, uluslararası meselelerdeki fikir alışverişini güçlendirme konusunda özel dikkat harcıyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Cihinavi'nin benzer şekilde Suudi mevkidaşı Dışişleri Bakanı Adil el-Cübeyr ile bir araya geldiği ve 30. Arap Birliği zirvesinde ele alınmak üzere Arap dünyasını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları belirtildi.

- Tunus-Suud hattında art arda temaslar

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle okların çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çıktığı son bölge turu kapsamında gerçekleşen birkaç saatlik Tunus ziyareti, sokaktaki protestoların gölgesinde kalmıştı.

Riyad'ın talebiyle gerçekleşen Tunus ziyaretinin duyurulmasının ardından, ülkede siyasetten basına, hukukçulardan sivil toplum temsilcilerine, tüm kesimlerden ziyarete karşı itiraz sesleri yükselmişti.

Bin Selman'ın ziyaretine tepki gösteren oluşumların başında yer alan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, başkentteki binasına, üzerinde "Devrim toprağı Tunus'un kirletilmesine hayır" yazılı dev afiş asmıştı.

Benzer şekilde Tunus milletvekili İmad ed-Daimi de meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasında, "Katil Bin Selman, Tunus'a ne hoş geldin ne de sefa getirdin" yazılı dövizi göstererek, Suudi Veliaht'ın ülkesini ziyaret etmesini istemediğini söylemişti.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif Merzuk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus'un şerefi ve izzeti, Suudi Arabistan'ın pirinciyle (malıyla) takas edilemez." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Veliaht Prensin ziyareti öncesinde başkentte yüzlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Göstericiler, Muhammed bin Selman ve ülkesinin, Kaşıkçı cinayeti, Filistin meselesindeki tavrı, ABD'de Trump yönetimiyle ilişkileri ve Yemen savaşındaki rolünü eleştiren pankartlar taşıyarak sloganlar atmıştı.

"Arap Baharı" isimli süreçten kişisel hak ve özgürlüklerle çıkmayı başaran Tunus'ta düzenlenen Bin Selman karşıtı protestolar, uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

Tunus'ta Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen 2011 yılındaki devrimle ülkesinden kaçan Zeynel Abidin bin Ali, ailesini de alarak sığındığı Suudi Arabistan'da kraliyet ailesinin himayesinde yaşıyor.

Tunus yönetiminin, "yolsuzluk, devlet malını zimmetine geçirme ve göstericilerin öldürülmesi" gibi suçlardan hüküm verilen Bin Ali için yaptığı iade talebi, Riyad yönetimi tarafından karşılıksız bırakılmıştı.