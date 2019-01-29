Tunus Cumhurbaşkanı'ndan Nahda'ya "gizli destek" suçlaması

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, Nahda Hareketi'nin bu yıl sonunda planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Yusuf Şahid'i gizli olarak destekleyeceğini öne sürerken, Nahda bu iddiaları reddetti.

Londra merkezli El-Arab gazetesine konuşan Sibsi, Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Şahid'i gizli olarak destekleyeceğini öne sürdü.

Tunus'ta önceki gün Başbakan Yusuf Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus" isminde bir parti kurulduğunu hatırlatan Sibsi, Şahid'in iktidarda kalmak istediği için Nida Tunus Partisi'nden uzaklaştığını dile getirdi.

Sibsi, "Nahda, (Şahid'in) arzusunu anladı ve 2019 seçimlerinden sonra koalisyona giderek iktidara gelmek için onu yeni bir parti kurmaya ikna etti. (Nahda Hareketi Lideri) Raşid Gannuşi, Şahid'i cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gizli olarak destekleyecek. Bu da gizli değil Tunus'ta kime sorsanız bunu söyler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sibsi, Nahda Hareketi'nin devlet kurumları ve iktidardaki kontrolünü tahkim etmek için Şahid'i ve partisini destekleyeceğini savundu.

Sibsi, ayrıca Suriye rejiminin Arap Birliği'ne geri dönmesi tartışmalarına da değindi.

Tunus'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği zirvesinde Esed rejiminin çağrılmasının gündemde olduğuna işaret eden Sibsi, "Bizim Suriye'ye veya bir başkasına karşı olumsuz bir yaklaşımımız yok. Bizler Arapların fikir birliğinden yanayız. Arap Birliği'nin aldığı kararla birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

- Nahda Hareketi'nden yalanlama

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin iddialarının muhatabı Nahda Hareketi'nin sözcüsü İmad Humeyri, Şahid'i gizlice destekleyeceklerini iddialarını reddetti.

Humeyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nahda, Tunus'un ve Tunusluların yüksek çıkarlarını ilgilendiren tüm meselelerde şeffaftır. Hareket, kurumlarının belirlediği politikaları kamuoyuyla paylaşmayı adet edinmiştir." dedi.

Nahda Hareketi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaklaşımına değinen Humeyri, "Nahda Hareketi, serpilen demokrasideki halkımızın yüksek çıkarını ve Nahda'ya büyük umutlarla bakanları düşünerek hareketin içinden bir adayı ya da dışarıdan bir adayı destekleme yönünde tercihini yapacak." diye konuştu.

Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi'nin ulusal çıkarı ilgilendiren tüm meselelerde tavrını kamuoyuyla paylaştığının altını çizen Humeyri, hareketin içindeki kurumsal yapının karar alıcı niteliği taşıdığını ve hareketin liderinin gizli kararlar alması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

- Tunus'ta 2019 seçimleri öncesinde tansiyon yükseliyor

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, kurucusu olduğu partinin içinden gelen Başbakan Şahid'i görevden almak isterken, Nahda Hareketi "hükümet istikrarı" gerekçesiyle Şahid hükümetinin görevde kalmasını savunmuştu.

Sibsi, Nahda Hareketi ile aralarındaki "uzlaşının" Şahid'in geleceği konusundaki fikir ayrılığı nedeniyle geçen eylülde sona erdiğini duyurmuştu.

Nida Tunus Partisi'nce istenmeyen adam olarak gösterilen Başbakan Yusuf Şahid'in ismi, geçen yaz parlamentoda yeni bir oluşumla anılmaya başlanmıştı.

Başbakan'ın partisi Nida Tunus ile bağlarını kopardığı dönemde kurulan Ulusal Koalisyon isimli meclis grubu, yerel basın ve uzmanlar tarafından Başbakan Şahid'in grubu şeklinde değerlendirilmişti.

Başbakan Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon, bağımsızlar ve Nida Tunus'tan istifa edenlerin katılmasıyla giderek güç kazanmıştı.

"Şahid'in grubu" parlamentoda kan kaybeden Nida Tunus'u üçüncü sıraya iterek 44 milletvekiliyle meclisin en büyük ikinci partisi olmuştu.

Şahid'in grubu hafta sonu düzenlediği kongreyle "Yaşasın Tunus" ismiyle partileştiğini duyurmuştu.

Tunus'ta olağan koşullarda seçimlerin Kasım 2019'da yapılması planlanıyor ancak seçim sürecinin başlaması için cumhurbaşkanının en az üç ay öncesinde seçim kararnamesini imzalaması gerekiyor.