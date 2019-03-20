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Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete eleştiri

- Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi: "Göstergeler, hükümetin performansının doğru yönde olmadığını ortaya koyuyor. Durumun telafisi için bir şeyler yapılmazsa tehlikeli boyutlara ulaşabilir" "Yürütme, Anayasa'nın 71. maddesinin ifade ettiğinin tersine tek başlı oluyor. Farklı yorumlanmasından dolayı bu madde değiştirilmelidir"

20 Mart 2019 Çarşamba 20:55
Tunus Cumhurbaşkanı'ndan hükümete eleştiri

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, hükümetin gösterdiği performanstan memnun olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Sibsi, 63. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi.

Sibsi, ekonominin gidişatından hoşnut olmadığını vurgulayarak, "Göstergeler, hükümetin performansının doğru yönde olmadığını ortaya koyuyor. Durumun telafisi için bir şeyler yapılmazsa tehlikeli boyutlara ulaşabilir." dedi.

Konuşmasında Anayasa'da yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine de değinen Sibsi, "Yürütme, Anayasa'nın 71. maddesinin ifade ettiğinin tersine tek başlı oluyor. Farklı yorumlanmasından dolayı bu madde değiştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Sibsi, söz konusu maddede "Yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın başkanlık ettiği bir hükümet tarafından kullanılır." ifadesinin yer aldığını bunun farklı tevil edildiğini savundu.

- Kabine değişikliği sırasında Sibsi'ye danışılmaması

Kabine revizyonuna ilişkin de konuşan Sibsi, son kabine değişikliğinin kendisine danışılmadan gerçekleştiğini söyledi.

Nahda Hareketi'yle arasındaki anlaşmazlıklara değinen Sibsi, son kabine değişikliğinin Başbakan Yusuf Şahid ile Nahda Hareketi arasında uzlaşıyla sağlandığına dikkati çekti.

Başbakan Yusuf Şahid, 5 Kasım 2018'de Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları dışında 13 bakanlık ve 5 devlet bakanlığında "Anayasa'nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını" belirterek değişime gittiğini duyurmuştu.

Sibsi, Nahda ile arasındaki bir diğer anlaşmazlık noktasının mirasta kadın erkek eşitliği konusu olduğunu ifade ederek, bu konudaki değişikliğin Anayasanın 2. maddesindeki "Tunus devleti sivildir" maddesine dayandığını dile getirdi.

Uzun yıllardır tartışılan miras konusundaki değişikliğin Anayasa'ya aykırı olduğunu dile getiren Nahda Hareketi ise Anayasa'nın 1. maddesinde "Tunus'un dini İslam'dır" ifadelerinin yer aldığına dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:55
  1. Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi
  2. Nahda Hareketi
  3. Tunus

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